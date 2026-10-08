Ένα 6χρονο αγόρι φέρεται να μπήκε ανάμεσα στη μητέρα του και τη 3χρονη αδελφή του, προσπαθώντας να την προστατεύσει κατά τη διάρκεια της άγριας επίθεσης με μαχαίρι, σύμφωνα με τη γιαγιά των δύο παιδιών.

Η 59χρονη, Γιαν Μαρί Μαλ δήλωσε, ότι ο εγγονός της, Ντόσον, δέχτηκε τα σοβαρότερα τραύματα από την επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε η μητέρα του, η 35χρονη Τέιλορ Γκόσνελ, στις 26 Σεπτεμβρίου στο Σπάρτανμπεργκ της Νότιας Καρολίνας.

«Το μόνο που μπορώ να φανταστώ προσπαθώντας να εξηγήσω γιατί ο Ντόσον είχε περισσότερα τραύματα από τη Χέιζελ είναι ότι προσπαθούσε να προστατεύσει την αδερφή του», δήλωσε η γιαγιά στο US Sun, αναφερόμενη στο γεγονός.

Boy, 6, heroically protected younger sister during psycho mom’s stabbing rampage: grandmother https://t.co/1qkCZ09ZEl https://t.co/R6MeCLmlgF — New York Post (@nypost) October 7, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Γκόσνελ φέρεται να μαχαίρωσε τα δύο παιδιά σχεδόν 50 φορές κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Τα παιδιά υπέστησαν εξαιρετικά σοβαρά τραύματα, μεταξύ άλλων «βαθιά κοψίματα που έφτασαν μέχρι το κόκαλο», σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε ακροαματική διαδικασία για την εγγύηση. Παρά τη σοβαρότητα των τραυματισμών, η κατάσταση και των δύο χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ο Ντόσον υπέστη τα χειρότερα τραύματα, σύμφωνα με τις Αρχές και τη γιαγιά του. «Τα φάρμακα τον κρατούν κοιμισμένο. Εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού», είπε η Μαλ.

Η ίδια, ο γιος της οποίας ήταν ο πατέρας του Ντόσον, (δεν βρίσκεται πια στη ζωή), δήλωσε ότι σοκαρίστηκε όταν πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί στα δύο εγγόνια της. «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ειλικρινά, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Έμεινα άφωνη», περιέγραψε. Τα παιδιά εντοπίστηκαν μόνα τους και καλυμμένα με αίματα, όταν ο Ντόσον τηλεφώνησε στη γιαγιά του για να της πει ότι πεινούσε. Η κλήση αυτή οδήγησε σε έλεγχο της κατάστασής τους από τις Αρχές.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η Γκόσνελ επέστρεψε στο σπίτι λίγο μετά την άφιξη των αστυνομικών και φαινόταν αναστατωμένη. Όταν μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο για αξιολόγηση της ψυχικής της κατάστασης, προσπάθησε να διαφύγει και χρειάστηκε να δεθεί με χειροπέδες σε φορείο.

Η γιαγιά δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί ποτέ στο παρελθόν κάτι που να την έκανε να πιστέψει ότι η Γκόσνελ κακοποιούσε τα παιδιά. «Ποτέ δεν την είχα δει να χτυπά ή να κακοποιεί αυτά τα παιδιά. Δεν είδα μελανιές, τίποτα. Δεν ξέρω τι συνέβη», είπε.

Boy, 6, tried to protect sister, 3, as mom stabbed them 50 times, grandma says https://t.co/RxhAQPu1eD — The US Sun (@TheSunUS) October 7, 2026

Η Μαλ, πάντως, δεν εξεπλάγη από την αντίδραση του Ντόσον, καθώς, όπως λέει, το αγόρι έχει ιδιαίτερα έντονο το αίσθημα αγάπης και προστασίας προς τους άλλους. «Ο Ντόσον έχει αυτή την αγάπη για όλους. Μοιάζει σε αυτό με τον γιο μου. Νομίζω ότι απλώς προσπαθούσε να την προστατεύσει», ανέφερε.

Η Τέιλορ Γκόσνελ κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 12 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.