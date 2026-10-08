Viral, μέσα σε λίγες ώρες, έγινε το βίντεο από τις μαθητικές διαδηλώσεις της Τρίτης στο Παρίσι, στο οποίο ο δήμαρχος της γαλλικής κοινότητας Σεν Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιοκό, στέκεται απέναντι από την αστυνομία βάζοντας το σώμα του σαν ασπίδα, για να προστατεύσει τους μαθητές που διαδηλώνουν και βρίσκονται από πίσω του και φωνάζει «σταματήστε».

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι υποστηρίζει τους μαθητές από το υποβαθμισμένο αυτό προάστιο του Παρισιού και την Τρίτη ζήτησε από την αστυνομία να μην επιτεθεί.

«Είχαν αποφασίσει να επιτεθούν και ουσιαστικά να κυνηγήσουν τους μαθητές, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν επιδείξει καθόλου επιθετική συμπεριφορά προς τους αστυνομικούς», είπε σε χθεσινή συνέντευξή του στο Reuters από το γραφείο του στο δημαρχείο του Σεν Ντενί ο Μπαγκαγιοκό, ο οποίος ανήκει στο αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI).

Τελικά, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η αστυνομία έκανε ρίψη δακρυγόνων εναντίον των μαθητών και του ιδίου, είπε ο δήμαρχος.

Το κύμα μαθητικών διαδηλώσεων, το οποίο ξεκίνησε από τα υποβαθμισμένα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, μετράει ήδη πάνω από δύο εβδομάδες και έχει φέρει στο φως την εκτεταμένη λαϊκή οργή έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη του διαδόχου του Εμανουέλ Μακρόν.

Εχουν γίνει περισσότερες από 6.000 συλλήψεις και τραυματισμοί δεκάδων μαθητών από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις.

Από την πλευρά τους, οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνδικάτα κατηγορούν την αστυνομία για χρήση σκληρών μέτρων κατά ανηλίκων, περιλαμβανομένης της χρήσης γκλομπ, δακρυγόνων και όπλων Flash-Ball (μη θανατηφόρα όπλα που εκτοξεύουν μπάλες από μαλακό καουτσούκ).

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν επίσης τραυματιστεί, σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί και καθηγητές και άλλοι πολίτες έχουν δεχτεί επίθεση.

Η κοινότητα του Σεν Ντενί, όπου τα επίπεδα της φτώχειας είναι υπερδιπλάσια από τον εθνικό μέσο όρο, είναι ένα από τα πρώτα θέατρα των μαθητικών διαδηλώσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου ως διαμαρτυρία για τις υπερκορεσμένες και ακατάλληλες από υγειονομικής απόψεως τάξεις, τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και την έλλειψη ίσων ευκαιριών.

«Οι διαδηλώσεις δεν είναι κάτι νέο εδώ, ξεκινάνε με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους κάθε χρόνο. Η δέσμευση των Ρεπουμπλικανών (για ισότητα) -κυρίως στις εργατικές συνοικίες και επίσης στις αγροτικές περιοχές- δεν γίνεται σεβαστή», λέει ο δήμαρχος.

Ο ίδιος προτείνει η κυβέρνηση να θέσει ως προτεραιότητα τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την επιβολή υψηλότερων φόρων στους δισεκατομμυριούχους.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, δήλωσε χθες ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τα αιτήματα των μαθητών και θα καταθέσει προτάσεις στο τέλος Οκτωβρίου, αλλά δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση έχει υπαινιχθεί ότι πολιτικοί του LFI βρίσκονται πίσω από τις διαδηλώσεις, μια κατηγορία την οποία ο Μπαγκαγιοκό αρνείται χαρακτηρίζοντάς την προσβλητική προς τους νεαρούς διαδηλωτές.

Ως πατέρας τεσσάρων παιδιών ο ίδιος, λέει ότι «οι μαθητές γυμνασίου που βρίσκονταν στους δρόμους θα μπορούσαν να είναι τα δικά μου παιδιά… είναι ευθύνη μου να βρίσκομαι στο πλευρό τους».