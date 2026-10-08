Η αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοποινίτισσας, Κρίστα Πάικ, στο Τενεσί έχει δημιουργήσει μια πρωτοφανή κατάσταση για το ποινικό σύστημα της πολιτείας, καθώς η 49χρονη επιβίωσε, αφού της χορηγήθηκαν δύο θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτάλης.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας Ρίβερμπεντ στο Νάσβιλ. Μετά τη χορήγηση των δύο δόσεων, η Πάικ δεν πέθανε και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε. Έξι ημέρες αργότερα, οι δικηγόροι της ανακοίνωσαν ότι ήταν «σε συνείδηση και μιλούσε».

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για το τι πήγε στραβά κατά την εκτέλεση και ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις για το υπόλοιπο του έτους.

Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται στη θανατική πτέρυγα εδώ και 30 χρόνια, έχοντας καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της Κόλιν Σλέμερ. Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, η τύχη της έχει βρεθεί σε ένα ασαφές νομικό και ιατρικό πεδίο.

Τι μπορεί να έχει συμβεί κατά τη χορήγηση της θανατηφόρας ουσίας

Ο γιατρός, Τζόελ Ζίβοτ, αναισθησιολόγος που έχει προσληφθεί από την υπεράσπιση της Πάικ, εκτιμά ότι η θανατηφόρα ουσία ενδέχεται να διαχύθηκε κάτω από το δέρμα της αντί να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος. Όπως υποστηρίζει, εξαιτίας της μεγάλης δόσης που χορηγήθηκε, μπορεί να χρειαστούν ακόμα και ημέρες ή εβδομάδες μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας της.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης την Τετάρτη, δικηγόρος του Τενεσί δήλωσε ότι η απόφαση για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας εκτέλεσης ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας.

Οι δικηγόροι της Πάικ ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή της σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Ο Μπιλ Λι, ο οποίος έχει την εξουσία να της απονείμει χάρη ή να μετατρέψει την ποινή της, δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει ποια στάση θα κρατήσει στην υπόθεσή της.

Μπορεί το Τενεσί να επιχειρήσει ξανά εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση;

Μία από τις πιθανότητες είναι το υπουργείο Σωφρονισμού του Τενεσί να επιχειρήσει ξανά να εκτελέσει την Πάικ με θανατηφόρα ένεση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο υπεράσπισης από το Τενεσί, Στίβεν Ρος Τζόνσον, η πολιτεία θα αντιμετώπιζε σοβαρές νομικές προκλήσεις που θα βασίζονταν στις συνταγματικές εγγυήσεις κατά της σκληρής και ασυνήθιστης τιμωρίας.

«Αν επιχειρούσε η πολιτεία να την εκτελέσει ξανά χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο, θα αντιμετώπιζε σοβαρά νομικά εμπόδια», δήλωσε ο Τζόνσον.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το Τενεσί έχει αποτύχει να ολοκληρώσει δύο εκτελέσεις μέσα σε έναν χρόνο, καθώς τον Μάιο δεν κατάφερε επίσης να εκτελέσει τον Τόνι Καρούδερς. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να δώσει στους δικηγόρους επιχειρήματα για να αμφισβητήσουν ευρύτερα τη συνταγματικότητα του πρωτοκόλλου θανατηφόρας ένεσης της πολιτείας.

Η υπεράσπιση της Πάικ θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει ότι η θανατηφόρα ένεση είναι «αντισυνταγματική όπως εφαρμόζεται» στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή ότι συνιστά σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία ειδικά λόγω της ιατρικής κατάστασής της.

Πριν από την απόπειρα εκτέλεσης, οι δικηγόροι της είχαν προειδοποιήσει ότι η Πάικ έχει μικρές φλέβες και θρομβοκυττάρωση, μια διαταραχή που επηρεάζει την πήξη του αίματος και θα μπορούσε να δυσκολέψει τη διαδικασία.

Ο Τζόνσον εκτίμησε ότι ο συνδυασμός της ιατρικής κατάστασης της Πάικ και της αποτυχημένης εκτέλεσης θα δυσκόλευε το Τενεσί να παρουσιάσει πειστικό νομικό επιχείρημα υπέρ μιας νέας απόπειρας με θανατηφόρα ένεση.

Το ενδεχόμενο διαφορετικής μεθόδου εκτέλεσης

Ο Τζόνσον, ο οποίος είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δικηγόρων Ποινικής Άμυνας, θεωρεί επίσης πιθανό το ενδεχόμενο η πολιτεία να εξετάσει μια διαφορετική μέθοδο εκτέλεσης. Μια τέτοια επιλογή θα απαιτούσε «επιπλέον νομικά βήματα», μεταξύ των οποίων έγκριση από το γραφείο του κυβερνήτη και ενδεχομένως από το πολιτειακό νομοθετικό σώμα.

Μετά την επιβίωση της Πάικ, πολιτικοί ηγέτες στο Τενεσί ζήτησαν να προχωρήσει η εκτέλεση της θανατικής ποινής της με άλλα μέσα.

Η γερουσιαστής, Μάρσα Μπλάκμπερν, Ρεπουμπλικανή υποψήφια για την κυβερνητική θέση στις εκλογές του επόμενου μήνα, δήλωσε: «Επαναφέρετε την ηλεκτρική καρέκλα».

Ο βουλευτής, Τιμ Μπέρτσετ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει ήδη καταθέσει νομοσχέδιο για την «επαναφορά του απαγχονισμού».

Το Τενεσί ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρική καρέκλα, καθώς η Πάικ διέπραξε τη δολοφονία το 1995, πριν από την αλλαγή της νομοθεσίας της πολιτείας για τις εκτελέσεις, όπως αναφέρει το BBC.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή Νομικής του Πανεπιστημίου, Βάντερμπιλτ Κρις Σλόμπογκιν, η Πάικ θα έπρεπε να παραιτηθεί γραπτώς από το δικαίωμά της να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση, κάτι που σημαίνει ότι η επιλογή αυτή θα έπρεπε να είναι δική της.

Τι γίνεται αν έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη

Καθώς η ακριβής ιατρική κατάσταση της Πάικ παραμένει άγνωστη, ο Σλόμπογκιν επισημαίνει ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο στο οποίο η πολιτεία θα μπορούσε να εμποδιστεί από το να επιχειρήσει εκ νέου την εκτέλεσή της, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα επέλεγε.

Όπως εξήγησε, θεωρείται επίσης σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία η εκτέλεση ενός ανθρώπου που δεν είναι διανοητικά ικανός να κατανοήσει γιατί εκτελείται. Ιστορικά, αυτό έχει εφαρμοστεί σε κρατούμενους με άνοια ή ψύχωση, όμως ειδικοί έχουν αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα η Πάικ να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη.

Το ενδεχόμενο μετατροπής της θανατικής ποινής

Το Τενεσί έχει πλέον κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από την εφαρμογή της θανατικής ποινής. Μετά την Πάικ, μόνο ένα ακόμη άτομο επρόκειτο να εκτελεστεί φέτος, όμως ο κυβερνήτης ανέβαλε την εκτέλεση.

Νωρίτερα, τον Μάιο, η εκτέλεση του Τόνι Καρούδερς είχε ανασταλεί για έναν χρόνο, αφού οι αρμόδιοι της πολιτείας δεν κατάφεραν να βρουν φλέβα για τη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης.

Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να υπάρξει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση της Πάικ. «Το λιγότερο που θα συμβεί είναι μια σημαντική καθυστέρηση, όσο η πολιτεία μελετά το ζήτημα», δήλωσε ο δικηγόρος, Στίβεν Ρος Τζόνσον, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί και η κατάσταση της υγείας της Πάικ.

Ο Σλόμπογκιν εκτιμά ότι ο κυβερνήτης ενδέχεται να μετατρέψει τη θανατική ποινή της, ιδιαίτερα εάν η έρευνα που διέταξε αποκαλύψει παραλείψεις από κρατικούς αξιωματούχους.

«Εάν η έρευνα, με οποιονδήποτε τρόπο, υποδείξει ότι το πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε ή ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, αυτό μπορεί να είναι η εύκολη επιλογή για εκείνον, δεδομένων των επιπλοκών της εκτέλεσης και όλης της αρνητικής δημοσιότητας», ανέφερε.

Υπάρχει, άλλωστε, νομικό προηγούμενο για τη μετατροπή μιας θανατικής ποινής όταν συνδυάζονται μια αποτυχημένη εκτέλεση και η κακή κατάσταση της υγείας ενός κρατουμένου.

Στην Αλαμπάμα, η εκτέλεση του θανατοποινίτη, Ντόιλ Χαμ, ματαιώθηκε έπειτα από περισσότερες από δύο ώρες προσπαθειών να τοποθετηθεί ενδοφλέβια γραμμή. Η πολιτεία εγκατέλειψε την προσπάθεια εκτέλεσής του μετά από νομικό διακανονισμό που αφορούσε, μεταξύ άλλων, την κατάσταση της υγείας του. Ο ίδιος πέθανε αργότερα από φυσικά αίτια.