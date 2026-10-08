Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, όταν επταώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Τσεβιζλί στην περιοχή Μάλτεπε, υπέστη μερική κατάρρευση, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους και άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν από το κτίριο οι κάτοικοι των επάνω ορόφων, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από την κατάρρευση.

Παράλληλα, τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες κάτω από τα συντρίμμια για εγκλωβισμένους. Μέχρι στιγμής οκτώ άνθρωποι, μεταξύ τους τρία παιδιά, διασώθηκαν από τα ερείπια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για έξι ακόμη ανθρώπους που αγνοούνται, σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση της Νομαρχίας.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

🔴#SONDAKİKA | Maltepe’de çöken bina havadan görüntülendi https://t.co/HgzuczYugR — Sözcü (@gazetesozcu) October 8, 2026

Κίνδυνος νέας κατάρρευσης, εκκενώθηκαν και γειτονικά κτίρια

Οι επιχειρήσεις διεξάγονται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της αστάθειας του κτιρίου, ενώ εκκενώθηκαν και γειτονικά κτίρια, σύμφωνα με τον νομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ.

«Το κτίριο κινδυνεύει, υπάρχει πιθανότητα κατάρρευσης. Οι προσπάθειες διάσωσης διεξάγονται ελεγχόμενα», δήλωσε. Για τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ανέφερε: «Κανενός δεν απειλείται η ζωή».

Στο σημείο επιχειρούν η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών AFAD, πυροσβέστες, υγειονομικά συνεργεία και αστυνομικοί. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Μουράτ Κουρούμ, διαβεβαίωσε ότι οι προσπάθειες εντοπισμού των εγκλωβισμένων συνεχίζονται αδιάκοπα.

Εισαγγελική έρευνα

Τα αίτια της κατάρρευσης και η αδειοδότηση του κτιρίου θα εξεταστούν στο πλαίσιο δικαστικής και υπηρεσιακής έρευνας. Σύμφωνα με τον νομάρχη Κωνσταντινούπολης, η πολυκατοικία κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει 12 διαμερίσματα και στα επίσημα αρχεία εμφανίζονται 33 κάτοικοι.

Η αρμόδια εισαγγελία ανέθεσε την έρευνα σε έναν αναπληρωτή προϊστάμενο εισαγγελέα και δύο εισαγγελείς, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.