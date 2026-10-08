Νέα πίεση δέχεται η εκλογική επιτροπή της Ινδίας, έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα που έθεσε υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της διαδικασίας αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, κατά την οποία διαγράφηκαν εκατομμύρια ψηφοφόροι. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων, που πρωταγωνιστεί στις αντιδράσεις κατά της διαδικασίας.

Τον Σεπτέμβριο, η εφημερίδα Indian Expres ανέφερε ότι ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής, ο Γκιανές Κούμαρ, αγνόησε τις αντιρρήσεις των δύο άλλων επιτρόπων για να υιοθετήσει κάποια μέτρα.

Η εκλογική επιτροπή της Ινδίας, που θεωρείται εγγυήτρια «της μεγαλύτερης δημοκρατίας του κόσμου», απορρίπτει τις καταγγελίες περί παρατυπιών και δηλώνει ότι όλες της οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα και είναι νομικά έγκυρες.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει εδώ και καιρό την αναθεώρηση αυτή, εκτιμώντας κυρίως ότι «γίνεται υπό τον έλεγχο του BJP», του κόμματος του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Μετά τη δημοσίευση της δημοσιογραφικής έρευνας οι διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση του προέδρου της εκλογικής επιτροπής ολοένα και εξαπλώνονται.

Το «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων» (CJP), αιχμή του δόρατος του κινήματος διαμαρτυρίας των φοιτητών που πέτυχε τον Ιούλιο την παραίτηση του υπουργού Παιδείας, καλεί σε «μαζική κινητοποίηση» το Σάββατο στο Νέο Δελχί.

Εσωτερικές διαφωνίες από το 2025

Η εκλογική αυτή αρχή πλήττεται από εσωτερικές διαφωνίες από το 2025, όταν ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.

Ο Γκιανές Κουμάρ φέρεται να αγνόησε τουλάχιστον 14 φορές τις ενστάσεις των άλλων δύο μελών της εκλογικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης.

Η εκλογική επιτροπή της Ινδίας διαψεύδει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις της ελήφθησαν σύμφωνα με το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει τη λήψη αποφάσεων είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία από τα τρία μέλη της.

Τι υποστηρίζει η εκλογική επιτροπή

Η εκλογική επιτροπή υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό ψηφοφόρων που έχουν εγγραφεί παράνομα στους εκλογικούς καταλόγους και ότι πρέπει να αποτρέψει τους «παράνομους μετανάστες» από το να ψηφίσουν.

Οι επικριτές της εκτιμούν ότι η εκστρατεία αυτή πλήττει δυσανάλογα τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τις μειονότητες.

Το κόμμα του Μόντι καταγγέλλει εδώ και καιρό την παρουσία στους εκλογικούς καταλόγους παράτυπων μεταναστών μουσουλμανικού θρησκεύματος, αρχής γενομένης από εκείνους που προέρχονται από το γειτονικό Μπανγκλαντές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, όπως τα αναφέρουν ινδικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 133 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν διαγραφεί από τους προσωρινούς καταλόγους.

Πρόκειται για αριθμό σχεδόν ίσο με τον πληθυσμό του Μεξικού και αντιστοιχεί περίπου στο 15% των Ινδών ψηφοφόρων.

Τα στοιχεία θα οριστικοποιηθούν μόλις εξεταστούν όλες οι προσφυγές και δοθούν στη δημοσιότητα οι τελικοί εκλογικοί κατάλογοι.

«Μόνο η γενιά Ζ μπορεί να το κάνει και η κυβέρνηση το γνωρίζει, γι’ αυτό φοβάται»

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους από τότε που το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων ξεκίνησε τις κινητοποιήσεις στις 2 Οκτωβρίου στη Μουμπάι.

Το κόμμα του Κογκρέσου πραγματοποίησε προχθές, Τρίτη, διαδήλωση στο Νέο Δελχί και ο αρχηγός του, ο Ραούλ Γκάντι, συνελήφθη για μικρό διάστημα.

Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων έχει καλέσει «σε μαζική κινητοποίηση» το Σάββατο στην ινδική πρωτεύουσα.

«Την προηγούμενη φορά ήταν ένας υπουργός, αυτή τη φορά θα είναι ο πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής», δήλωσε χθες, Τετάρτη, ο Νέχα Μπόρα προσωπικότητα του φοιτητικού κινήματος αμφισβήτησης.

«Μόνο οι νέοι, μόνο η γενιά Ζ μπορεί να το κάνει και η κυβέρνηση το γνωρίζει, γι’ αυτό φοβάται», τόνισε ο Σαουράβ Ντας, εκπρόσωπος του κόμματος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο κάλεσε την κυβέρνηση και την εκλογική επιτροπή να εξηγήσουν σειρά αποφάσεων που οδήγησαν σε αυτή την ευρείας κλίμακας αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.

Μια ακόμη ακροαματική συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.