Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, αποδοκιμάστηκε έντονα το βράδυ της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια αγρυπνίας με κεριά στην Union Square, όταν φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές που τον κατηγορούν ότι γύρισε την πλάτη στην παλαιστινιακή υπόθεση διέκοψαν την εκδήλωση. Ο δήμαρχος, κρατώντας ένα κερί, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα οργισμένο πλήθος, στο οποίο συμμετείχαν και διαδηλωτές που κρατούσαν σημαίες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Οι διαδηλωτές είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει πορεία από το Δημαρχείο προς την Union Square, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία είχε οργανωθεί για να τιμήσει τα θύματα της Χαμάς, τόσο τους Εβραίους που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου όσο και τους Παλαιστίνιους που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο που ακολούθησε.

«Δειλέ» και «ντροπή σου» φώναζαν στον Ζόραν Μαμντάνι

«Δειλέ!», φώναξαν ορισμένοι από τους διαδηλωτές προς τον δήμαρχο, ενώ άλλοι, φορώντας κεφίγιε, τον ρωτούσαν: «Πώς επιτρέπεις να συμβαίνει αυτό;».

«Ζόραν, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν εν χορώ οι διαδηλωτές.

Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν ήταν επίσης «Δήμαρχε Μαμντάνι, πάρε θέση. Σταμάτα την πώληση κλεμμένης γης» και «Ντροπή σου».

Ο Μαμντάνι παρέμεινε ανέκφραστος παρά τις διακοπές, ενώ στεκόταν δίπλα στον πρώην ελεγκτή της Νέας Υόρκης, Μπραντ Λάντερ, κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης.

Η Ταμάρ Γκλάζερμαν, συνιδρύτρια της οργάνωσης «Ισραηλινοί για την Ειρήνη», χαρακτήρισε την αγρυπνία στην Union Square «μια δύσκολη νύχτα, με μερικές εκατοντάδες αντιδιαδηλωτές να αποδοκιμάζουν».

«Λεκτικά, ήταν πολύ βίαιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αυτό που θεωρώ δυσάρεστο είναι η έλλειψη διάθεσης να ακούσει ο ένας τον άλλον».

«Επειδή το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι ότι είχαμε τη λέξη Ισραηλινοί στο όνομά μας», είπε η Γκλάζερμαν. «Ούτε μία λέξη από όσα είπαμε δεν είχε σημασία».

«Ήταν συναισθηματικά δύσκολο», είπε παρευρισκόμενη.

Μια γυναίκα που συμμετείχε στην αγρυπνία δήλωσε ότι «αισθάνθηκε πως ήταν συναισθηματικά δύσκολο».

«Ήταν σαν να αναρωτιέσαι, άραγε ακούνε καν τι συμβαίνει εδώ;», είπε στη New York Post η γυναίκα, η οποία αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά της.

«Γιατί αν άκουγαν, μπορεί ακόμη και να συνειδητοποιούσαν ότι στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία συμφωνίας», πρόσθεσε.

Η ίδια επέκρινε τους οργισμένους διαδηλωτές κατά του Ισραήλ, λέγοντας ότι υπήρχε «μηδενική διάθεση για αποχρώσεις, ενώ απαιτούνται πολλές αποχρώσεις».

«Έτσι, προσωπικά, ήταν εξαιρετικά οδυνηρό και πολύ σοκαριστικό», είπε αναφερόμενη στους διαδηλωτές και στα συνθήματα τα οποία χαρακτήρισε γεμάτα μίσος.

Η προηγούμενη διαδήλωση έξω από το Δημαρχείο

Το χάος στην αγρυπνία, η οποία διοργανώθηκε από την οργάνωση «Ισραηλινοί για την Ειρήνη», σημειώθηκε μετά από προηγούμενη διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο. Εκεί, περίπου 125 διαδηλωτές επέκριναν τον Μαμντάνι για αυτό που χαρακτήρισαν «προδοσία» της παλαιστινιακής υπόθεσης από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

«Δήμαρχε Μαμντάνι, πάρε θέση, Δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», φώναζε το πλήθος, ενώ ένας από τους διαδηλωτές κρατούσε φωτογραφία του δημάρχου να υποδέχεται με τιμές τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα.

Μετά την παρουσία του στην αγρυπνία, όπου παρέμεινε ανέκφραστος παρά τις αντιδράσεις, ο Μαμντάνι κατευθύνθηκε προς το Χιντς Χολ, στο εστιατόριο «Αγιάτ», παλαιστινιακό εστιατόριο που περιλαμβάνεται στον Οδηγό Michelin, προκειμένου να συναντήσει παλαιστινιακές οικογένειες, σύμφωνα με πηγές.

Η δήλωση του Μαμντάνι για την 7η Οκτωβρίου

Ο Μαμντάνι αναφέρθηκε στην τρίτη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, με μια δήλωση στην οποία άσκησε σε μεγάλο βαθμό κριτική στο Ισραήλ, κατηγορώντας το για «εγκλήματα πολέμου» στο πλαίσιο μιας «συνεχιζόμενης γενοκτονίας». Η δήλωση προκάλεσε την οργή υποστηρικτών της εβραϊκής κοινότητας, οι οποίοι κατηγόρησαν τον δήμαρχο ότι «εργαλειοποιεί» την τραγωδία.

Λιγότερο από το ένα τέταρτο της γραπτής δήλωσης του Μαμντάνι, η οποία δημοσιοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, ήταν αφιερωμένο στην «αδιανόητη απώλεια» από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν «η Χαμάς σκότωσε περισσότερους από 1.100 Ισραηλινούς και απήγαγε 251 ανθρώπους». Το μεγαλύτερο μέρος της δήλωσης αφορούσε τις συνεχιζόμενες επικρίσεις του κατά του Ισραήλ.

«Τα δεινά δεν άρχισαν ούτε τελείωσαν εκείνη την ημέρα. Αντίθετα, συνεχίστηκαν μέσω της καταστροφικής, συνεχιζόμενης γενοκτονίας της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα», ανέφερε, επικαλούμενος στοιχεία της Χαμάς, καθώς αναφερόταν στις απώλειες Παλαιστινίων από τον πόλεμο που ξεκίνησε ως απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση.

Οι αντιδράσεις των επικριτών του

Η δήλωση του Μαμντάνι προκάλεσε νέες επικρίσεις, καθώς συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από τις τοποθετήσεις του για το Ισραήλ και τις επιπτώσεις τους στην εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anti-Defamation League, Τζόναθαν Γκρίνμπλατ, κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι εργαλειοποιεί τη μνήμη των θυμάτων προκειμένου να προωθήσει τη δική του ατζέντα και να υπονομεύσει την εβραϊκή κοινότητα, σε οργισμένη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Ούτε μία φορά δεν λες τη λέξη “Εβραίοι“», έγραψε ο Γκρίνμπλατ. «Στις 7 Οκτωβρίου, επιτιθέμενοι υπό την ηγεσία της Χαμάς δολοφόνησαν αμάχους, διέπραξαν σεξουαλική βία, ακρωτηρίασαν σορούς και πήραν ομήρους».

«Εργαλειοποιείς μια ημέρα που προορίζεται για το πένθος για τη χειρότερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα, προκειμένου να ανακυκλώσεις τα συνήθη αντισιωνιστικά επιχειρήματά σου», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι επιχειρεί να «καταλάβει τη μοναδική ημέρα που έχουμε για τα θύματα και τους επιζώντες».

«Προσπαθεί να καταλάβει την ημέρα για να μιλήσει για επίθεση κατά του Ισραήλ», δήλωσε ο Ντάνον στη New York Post, προσθέτοντας: «Είναι σαν την 11η Σεπτεμβρίου να μιλούσες για τα θύματα και τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα».

«Είναι επικίνδυνος και πολύπλοκος», είπε ο πρεσβευτής αναφερόμενος στον δήμαρχο. «Θα πάει και στις δύο τελετές και θα προσπαθήσει να πει ό,τι αισθάνεται για τις δύο απώλειες ανθρώπινων ζωών».