Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο: ένα γιγαντιαίο, γυμνό και επιχρυσωμένο ομοίωμα του Αμερικανού πρόεδρου, Ντόναλντ Τραμπ, δεσπόζει στο κτίριο προκαλώντας βλέμματα και συζητήσεις.

Το σατιρικό άγαλμα, ύψους 2,5 μέτρων, παρουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο να κρατά στο ένα χέρι ένα μακρύ χρυσό κοντάρι και στο άλλο τη χαρακτηριστική ζυγαριά, σύμβολο της Δικαιοσύνης, ενώ κάθεται στους ώμους ενός εξουθενωμένου άνδρα. Πρόκειται για έργο του Δανού καλλιτέχνη, Γενς Γκάλσιοτ, ο οποίος μέσω της δημιουργίας του ασκεί κριτική στην πολιτική του Τραμπ και, μεταξύ άλλων, στη στάση του απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο, με τίτλο «Πορτοκαλί Πανώλη», αποτελεί μια σκληρή καλλιτεχνική κριτική προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ απεικονίζεται γυμνός, να κρατά ένα μακρύ χρυσό κοντάρι και να κάθεται πάνω στους ώμους ενός μικρότερου άνδρα, ο οποίος μοιάζει να αγωνίζεται να σηκώσει το βάρος του.

Ο καλλιτέχνης αναφέρει ότι το άγαλμα είναι καλυμμένο με χρυσό 23 καρατίων, ενώ το έργο είναι επίσης γνωστό ως «Βασιλιάς της Αδικίας».

Δίπλα στο άγαλμα έχουν τοποθετηθεί επεξηγηματικές κάρτες που αναλύουν τον συμβολισμό του έργου. Σε αυτές, ο «Βασιλιάς της Αδικίας» περιγράφεται ως ένας ηγέτης που «κάθεται στην πλάτη ενός ανθρώπου», ο οποίος βυθίζεται κάτω από το βάρος του. «Θα έκανα τα πάντα για να τον βοηθήσω. Εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μέσω του έργου, ο Γκάλσιοτ ασκεί κριτική και στη στάση του Τραμπ απέναντι στην κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος λειτουργεί ως εμπόδιο στις προσπάθειες για την αντιμετώπισή της.

«Δεν με ανησυχεί η αντίδραση του Τραμπ»

Το άγαλμα έχει τοποθετηθεί σε σημείο που συνδέει δύο από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα παραμείνει εκεί μέχρι την Πέμπτη.

Την πρόσκληση προς τον καλλιτέχνη απηύθυνε ο Δανός ευρωβουλευτής της Αριστεράς, Περ Κλάουσεν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο αντίδρασης από τον Τραμπ.

«Αν κάποιος είναι τόσο ευαίσθητος ώστε να μην μπορεί να ανεχτεί την έκθεση αυτού του γλυπτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε δεν έχει θέση στην παγκόσμια σκηνή», ανέφερε.

Ο Τραμπ δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει το άγαλμα.

Το άγαλμα έχει παρουσιαστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ έχει εκτεθεί και στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP30, στο Μπελέμ της Βραζιλίας, σύμφωνα με την DW.