Το να «κόψεις δρόμο» σε έναν μαραθώνιο είναι από μόνο του σοβαρή παραβίαση. Το να το κάνεις, όμως, ανεβαίνοντας σε ποδήλατο λίγα μόλις χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό, δίνει στην υπόθεση μια εντελώς διαφορετική διάσταση.

Αυτό συνέβη στον Μαραθώνιο του Βερολίνου, όπου μια Κινέζα fitness influencer, η Σουν Γιουανγιουάν, φέρεται να κάλυψε μέρος της διαδρομής πάνω σε ποδήλατο. Η ίδια είχε παρουσιάσει αρχικά την επίδοσή της ως «προσωπικό ρεκόρ», τερματίζοντας σε 4 ώρες, 53 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ο λογαριασμός στο Instagram Official Marathon Time Integrity Unit (OMTIU) που καταγράφει ύποπτες επιδόσεις σε αγώνες δρόμου, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία η Σουν φαίνεται να βρίσκεται πάνω σε ένα ποδήλατο, περίπου στο 38ο χιλιόμετρο της διαδρομής.

Το ακόμη πιο χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν οι χρόνοι της. Στο τμήμα μεταξύ 35ου και 40ού χιλιομέτρου, δηλαδή περίπου στο σημείο όπου φέρεται να χρησιμοποίησε το ποδήλατο, κατέγραψε το ταχύτερο πεντάρι της στον αγώνα.

Με άλλα λόγια, όσο πλησίαζε στον τερματισμό η επίδοσή της βελτιωνόταν αισθητά, αντί να επιβραδύνεται από την κόπωση που φυσιολογικά συνοδεύει τα τελευταία χιλιόμετρα ενός μαραθωνίου.

Η ίδια τελικά παραδέχτηκε ότι παραβίασε τους κανόνες. Σε ανακοίνωσή της ζήτησε δημόσια συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν θέλει να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της. Υποστήριξε ότι ένιωθε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά αναγνώρισε πως αυτό δεν αποτελούσε δικαιολογία για να παραβιάσει τους κανονισμούς. Παραδέχτηκε, επίσης, ότι απέκρυψε σκόπιμα το γεγονός ότι χρησιμοποίησε το ποδήλατο.

Η «παράκαμψη» τελικά της κόστισε ακριβά. Οι διοργανωτές του Μαραθωνίου του Βερολίνου την απέκλεισαν από τα επίσημα αποτελέσματα, ενώ μια μεγάλη κινέζικη εταιρεία, με την οποία συνεργαζόταν ως χορηγούμενη αθλήτρια, ανακοίνωσε ότι η συνεργασία τους τερματίστηκε, σύμφωνα με το BBC.