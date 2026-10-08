Σοκάρει το βίντεο με όσα συνέβησαν μέσα σε αίθουσα σχολείου στη Βιρτζίνια τον Ιανουάριο του 2023 και δείχνει έναν 6χρονο, ο οποίος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη δασκάλα του, έβριζε τους αστυνομικούς και εξαπέλυε απειλές εναντίον τους.

Τα πλάνα καταγράφηκαν από τις κάμερες που είχαν στις στολές τους οι αστυνομικοί, αλλά ήρθαν στη δημοσιότητα τώρα. Ο μικρός μαθητής της πρώτης δημοτικού, που στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ως J.T., έχει καταγραφεί στην αίθουσα του Richneck Elementary School στο Νιούπορτ Νιουζ να απειλεί και να βρίζει.

«Και οι δυο σας θέλετε να τα βάλετε μαζί μου;», ακούγεται να λέει ο 6χρονος στους αστυνομικούς, με την παιδαγωγό Έιμι Κόβατς που πήγε στην αίθουσα μετά τους πυροβολισμούς και είχε ακινητοποιήσει το αγόρι, να τον καλεί να «σταματήσει» και τον μαθητή να φωνάζει και σε εκείνη «άντε γ…… σκύλα».

Οι αστυνομικοί, σε μικρή απόσταση από το αγόρι, εντόπισαν στο πάτωμα ένα πιστόλι Taurus των 9 χιλιοστών.

Σε άλλο σημείο, ένας αστυνομικός ρωτάει την παιδαγωγό: «Έχουμε τον δράστη. Πόσο χρονών είναι;», με την Κόβατς να απαντά: «Είναι 6 ετών», προτού αναφερθεί σε προηγούμενα πειθαρχικά προβλήματα του αγοριού.

«Έκλεψα το όπλο από τη μαμά μου», ανέφερε ο J.T., απειλώντας ξανά τους αστυνομικούς: «Αν θέλεις να τα βάλεις μαζί μου, έλα να το κάνεις, σκύλα. Δεν με νοιάζει αν καλέσεις ενισχύσεις. Δεν με νοιάζει αν πάω φυλακή, σκύλα».

🚨 A 6-year-old shot his teacher. Richneck Elementary, Jan 6, 2023.



Court unsealed Officer Brian Torrez's bodycam Oct 6, 2026.



🎥 The Virginian-Pilot / Daily Press pic.twitter.com/TPphaycltx — Patriot (@_Patriot1776Q_) October 7, 2026

Όπως ανέφερε αργότερα η Κόβατς, ο μαθητής έπειτα τη χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της πέσουν τα γυαλιά.

Από τους πυροβολισμούς του 6χρονου, σύμφωνα με τη δικογραφία, η δασκάλα του τραυματίστηκε στο χέρι και στο στήθος.

Για την υπόθεση που συγκλόνισε τη Βιρτζίνια, η 29χρονη μητέρα του 6χρονου καταδικάστηκε σε φυλάκιση, επειδή, μεταξύ άλλων, είπε ψέματα για τη χρήση ναρκωτικών σε έντυπο που συμπλήρωσε, όταν αγόρασε το όπλο της επίθεσης.