Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ημέρες η συγκλονιστική υπόθεση της καταδικασμένης για φόνο, Κρίστα Πάικ, η οποία ξύπνησε τελικά στο νοσοκομείο «θυμωμένη και μπερδεμένη» αφού επέζησε από μια αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης την περασμένη εβδομάδα.

Τα πρώτα της λόγια ήταν «Πού βρίσκομαι;» και «Ποιος είσαι;», σύμφωνα με όσα είπε ο δικηγόρος της, Ράντι Σπάιβι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Πάικ, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο μετά τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ μαζί με τον τότε σύντροφό της το 1995, επέζησε δύο θανατηφόρων ενέσεων στις 30 Σεπτεμβρίου στο Τενεσί.

Εμπειρογνώμονες και η νομική της ομάδα αναφέρουν ότι η φαινομενική της ανάρρωση είναι άνευ προηγουμένου και ότι κανένας άλλος κρατούμενος στις ΗΠΑ δεν έχει επιβιώσει από θανατηφόρα ένεση που χορηγήθηκε από τους εκτελεστές.

Ένα δικαστήριο διέταξε την Τετάρτη την πολιτεία του Τενεσί να διατηρήσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την αποτυχημένη εκτέλεση.

Η 50χρονη Πάικ συνεχίζει να λαμβάνει εντατική ιατρική φροντίδα και είναι δεμένη στα χέρια και τα πόδια στο νοσοκομειακό της κρεβάτι, ανέφεραν οι δικηγόροι της στη συνέντευξη Τύπου μετά από ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Ο Σπάιβι ανέφερε ότι η νομική της ομάδα πίστευε για μέρες ότι βρισκόταν σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και περίμενε να αποσυνδεθεί από τα μηχανήματα υποστήριξης ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, προς «έκπληξη όλων», άρχισε να μιλάει την Τρίτη, ενώ θυμόταν μόνο περιορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την απόπειρα εκτέλεσης.

Η Πάικ, είπε, είχε βοηθήσει την ομάδα εκτέλεσης να βρει μια φλέβα στο χέρι της και ήταν ευγενική και πολιτισμένη κατά τη διάρκεια της ένεσης.

Στη συνέχεια ξύπνησε σε ένα νοσοκομείο με έναν σωλήνα στο λαιμό της και ανθρώπους που δεν γνώριζε. Και τα δύο της χέρια, είπε, είναι πλέον «εξαιρετικά πρησμένα».

«Δεν γνωρίζουμε πόσο θα επηρεάσει όλο αυτό» την ψυχική της υγεία, είπε ο Σπάιβι, επισημαίνοντας ότι η δοκιμασία αυτή την άφησε «θυμωμένη και μπερδεμένη».

Πρόσθεσε ότι έχει εμφανίσει επίσης θρόμβο σε ένα από τα χέρια της, πνευμονία και δεν είναι σε θέση να καταπιεί.

Η Πάικ θεωρείται το μοναδικό άτομο που επέζησε από απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρο ένεση.

Αφού κατέστη σαφές ότι η Πάικ δεν θα πέθαινε, μετά από δύο δόσεις του φαρμάκου πεντοβαρβιτάλη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε αναίσθητη για μέρες, ενώ το ιατρικό προσωπικό απομάκρυνε από τον οργανισμό της τη χημική ουσία που της είχε χορηγηθεί.

Τι ακολουθεί

Νωρίτερα την Τετάρτη, οι δικηγόροι εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστή για έκτακτη ακρόαση, κατά την οποία η ομάδα της ζήτησε να διατηρηθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεση.

Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντική αγωγή κατά του κράτους.

Ο Λουκ Ίνεν, ένας από τους δικηγόρους της Πάικ, ξεκίνησε περιγράφοντας τα «εμπόδια» που έχουν δυσχεράνει την επικοινωνία με την πελάτισσά του.

«Μέχρι χθες η πελάτισσά μας ήταν αναίσθητη και ανίκανη να επικοινωνήσει», δήλωσε στη δικαστή, Αϊασία Μάιλς. Η Πάικ τώρα «μιλάει περιορισμένα», πρόσθεσε.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας του Τενεσί, Γουίλ Άιερς, επέστησε την προσοχή στην «ασυνήθιστη διαδικαστική κατάσταση που επικρατεί εδώ», κάτι που βρήκε την έγκριση της Μάιλς. Υποστήριξε ότι δεν ήταν απαραίτητη η υποβολή επείγουσας αίτησης, καθώς το κράτος είναι ήδη υποχρεωμένο να διατηρήσει τα αποδεικτικά στοιχεία.

Παρ’ όλα αυτά, η δικαστής Μάιλς διέταξε ότι «οτιδήποτε βρισκόταν στο ίδιο το δωμάτιο πρέπει να διατηρηθεί και να συντηρηθεί», συμπεριλαμβανομένων των ενδοφλέβιων σωληνώσεων και των συρίγγων, καθώς και των απορριμμάτων, όπως συσκευασίες και ετικέτες.

Η δικαστής ζήτησε επίσης τεκμηρίωση σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση της Πάικ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την απόπειρα εκτέλεσης της 30ής Σεπτεμβρίου.

Συνέστησε στην πολιτεία να επιδείξει «ιδιαίτερη προσοχή» ώστε να μην χαθούν ή διαγραφούν κατά λάθος πληροφορίες που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Όταν η δικαστής ρώτησε αν η πολιτεία σκόπευε να επαναπρογραμματίσει την εκτέλεση της Πάικ, ο Άιερς απάντησε ότι δεν γνώριζε την απάντηση.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, διέταξε την αναστολή όλων των εκτελέσεων στην πολιτεία για το υπόλοιπο του έτους και δήλωσε ότι θέλει απαντήσεις για το τι πήγε στραβά. Ο επικεφαλής των φυλακών της πολιτείας δήλωσε ότι παραιτείται μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

Ο Ίνεν ζήτησε από τον δικαστή να επιτρέψει στην Πάικ να έχει πρόσβαση σε τηλέφωνο, ώστε να μπορεί να καλέσει τους δικηγόρους της, και ώστε αυτοί να έχουν «συνεχή και ελεύθερη πρόσβαση στην Πάικ». Ανέφερε ότι τους κράτησαν σε αναμονή για πάνω από δύο ώρες κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης προσπάθειας να την επισκεφθούν στο νοσοκομείο.

Ο Ίνεν πρόσθεσε ότι οι σωφρονιστικές αρχές του Τενεσί την κρατούν «δεμένη» στο νοσοκομειακό της κρεβάτι, παρά τα αιτήματα του ιατρικού προσωπικού να αφαιρεθούν οι χειροπέδες.

Ο δικηγόρος της ζήτησε επίσης να υποχρεωθεί το Τμήμα Σωφρονισμού του Τενεσί να ενημερώνει την ομάδα του 48 ώρες πριν από τη μεταφορά της από το νοσοκομείο σε οποιοδήποτε κρατικό νοσοκομείο ή άλλη κρατική μονάδα, σύμφωνα με το BBC.

Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν η ίδια και ο τότε φίλος της, Ταντάριλ Σιπ, ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και σκότωσαν τη 19χρονη Σλέμερ, την οποία είχαν γνωρίσει σε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης για προβληματικούς εφήβους.

Ο Σιπ ήταν 17 ετών εκείνη την εποχή και έτσι γλίτωσε τη θανατική ποινή για τη συμμετοχή του στην επίθεση, καθώς δεν ήταν ακόμη νομικά ενήλικος τότε. Παραμένει στη φυλακή.