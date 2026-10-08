Εκπρόσωπος για τις στρατιωτικές υποθέσεις του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά, γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, ο Γιαχία Σάρια, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις έξι το πρωί ότι οι αντάρτες έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, με βαλλιστικό πύραυλο.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας στοχοποίησαν το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ με βαλλιστικό πύραυλο, ο οποίος έπληξε τον στόχο του με ακρίβεια και προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία» του αερολιμένα, ανέφερε ο εκπρόσωπος μέσω X, επαναλαμβάνοντας «για τελευταία φορά» την προειδοποίηση στις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες για τις «συνέπειες» που θα μπορούσε να έχει η συνέχιση των πτήσεών τους, καθώς ο σαουδαραβικός εναέριος χώρος έχει μετατραπεί σε «πεδίο επιχειρήσεων» της Ανσαραλά, με μόνες εξαιρέσεις τους τομείς πάνω από τις ιερές για το ισλάμ πόλεις Μέκκα και Μεδίνα