Το κοινοβούλιο του Σαλβαδόρ ενέκρινε χθες Τετάρτη σχέδιο για την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, σχεδιασμένο κυρίως για την ενίσχυση της διατροφικής ασφάλειας, μπροστά στον κίνδυνο παράτασης της ξηρασίας εξαιτίας του Ελ Νίνιο.

Το κλιματικό φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει ελλείψεις τροφίμων οι οποίες θα πλήξουν κάπου 16 εκατομμύρια ανθρώπους στη Λατινική Αμερική, προειδοποίησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λένα Σαβέλι, η σουηδή περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ), μέρους του συστήματος του ΟΗΕ.

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό φαινόμενο που καταγράφεται κάθε δύο ως επτά χρόνια. Αυξάνει την επιφάνεια στα νερά στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού, στο ύψος του ισημερινού, οδηγώντας για μήνες σε σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχοπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και ξηρό κατά τόπους, ενώ σε άλλους πιο κρύο και υγρό, και πυροδοτούνται ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων σε διεθνή κλίμακα, το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι το πιο ισχυρό των τελευταίων δεκαετιών, επιτείνοντας τις συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Αναμένεται να φθάσει στην κορύφωσή του μεταξύ του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου.

«Ο στόχος μας είναι να αποτρέψουμε ζημιές στους τομείς της γεωργίας, της αγροβιομηχανίας και πάνω απ’ όλα στη διατροφική ασφάλεια», είπε ο Κριστιάν Γκεβάρα, βουλευτής της παράταξης του προέδρου της δεξιάς Ναγίμπ Μπουκέλε.

Το σχέδιο που ενέκρινε το κοινοβούλιο, στο οποίο είναι κυρίαρχη η προεδρική παράταξη, προβλέπει ιδίως τη δημιουργία αποθεμάτων τροφίμων και τη χορήγηση βοήθειας στις πιο ευάλωτες οικογένειες, μεταξύ άλλων.

Η αντιπολίτευση εκτιμά όμως ότι η αντίδραση είναι πολύ καθυστερημένη. «Είναι κάτι που ξέραμε ήδη και ούτε η κυβέρνησή σας, ούτε το υπουργείο Γεωργίας σας έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα τη σωστή στιγμή», στηλίτευσε η κεντρώα βουλεύτρια Κλαούδια Ορτίς.

Σύμφωνα με αντιπρόσωπο της σαλβαδοριανής ομοσπονδίας μικρών και μεσαίων αγροτικών παραγωγών, τον Λουίς Τρεμίνιο, το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε «με πέντε μήνες καθυστέρηση».

Ο συλλογικός φορέας τόνισε πως η πρώτη σοδειά βασικών σιτηρών, από τον Μάιο ως τον Ιούλιο, παρουσιάζει απώλειες περίπου 20%, εξαιτίας της κρίσης λειψυδρίας.

Το Σαλβαδόρ κατέγραψε 13 ρεκόρ θερμοκρασίας τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Σαλβαδόρ βρίσκεται εν μέρει πάνω στον «άνυδρο διάδρομο» της κεντρικής Αμερικής, ξηρή λωρίδα γης ιδιαίτερα ευάλωτη σε ακραία κλιματικά φαινόμενα.