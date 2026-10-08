Ο 46χρονος Τζαμάαλ Χάουαρντ εκτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Τέξας, στην πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ μετά την πρωτοφανή αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί, η οποία επέζησε παρά τη χορήγηση δύο δόσεων του φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θανατηφόρα ένεση.

Ο Χάουαρντ θανατώθηκε με πεντοβαρβιτάλη, το ίδιο φάρμακο που είχε χορηγηθεί στην Πάικ στις 30 Σεπτεμβρίου. Έγινε έτσι ο 30ός κρατούμενος που εκτελείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του 2026 και ο έβδομος μόνο στο Τέξας.

Η εκτέλεσή του πραγματοποιήθηκε στη φυλακή του Χάντσβιλ, αφού απέτυχαν οι τελευταίες προσπάθειες των συνηγόρων του να εξασφαλίσουν αναστολή της ποινής.

Το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε

Ο Χάουαρντ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 42χρονης Βίκι Σουάρταουτ, υπαλλήλου καταστήματος στην πόλη Σίλσμπι του Τέξας, περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Χιούστον.

Το έγκλημα είχε διαπραχθεί το 2000, όταν ο Χάουαρντ ήταν 20 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, εισέβαλε στο κατάστημα με σκοπό τη ληστεία και πυροβόλησε τη Σουάρταουτ μία φορά στο στήθος, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα.

Η επίθεση είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Ο Χάουαρντ έφυγε από το κατάστημα παίρνοντας 114 δολάρια και μία κούτα τσιγάρα. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών.

Έκτοτε πέρασε περισσότερο από το μισό της ζωής του στην πτέρυγα των θανατοποινιτών.

Η τελευταία προσπάθεια να σταματήσει η εκτέλεση

Οι δικηγόροι του επιχείρησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να αποτρέψουν την εκτέλεση, προβάλλοντας δύο βασικά επιχειρήματα.

Αρχικά υποστήριξαν ότι ο Χάουαρντ είχε νοητική αναπηρία και, κατά συνέπεια, η εκτέλεσή του θα παραβίαζε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ του 2002, με την οποία απαγορεύτηκε η επιβολή της θανατικής ποινής σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Οι αρχές του Τέξας αντέτειναν ότι δεν είχε παρουσιάσει επαρκή στοιχεία ώστε να αποδείξει ότι πληρούσε τα σχετικά κριτήρια.

Παράλληλα, οι συνήγοροί του επικαλέστηκαν όσα συνέβησαν μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα στην εκτέλεση της Κρίστα Πάικ.

Το επιχείρημά τους ήταν ότι το Τέξας επρόκειτο να χρησιμοποιήσει πεντοβαρβιτάλη, δηλαδή την ίδια ουσία που απέτυχε να προκαλέσει τον θάνατο της Πάικ. Υποστήριξαν μάλιστα ότι υπήρχε κίνδυνος το απόθεμα του φαρμάκου που διαθέτει η πολιτεία να έχει υποβαθμιστεί, καθώς είχε ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές ημερομηνίες χρήσης που προβλέπονται για φάρμακα αυτού του τύπου.

Οι προσφυγές δεν κατάφεραν τελικά να σταματήσουν την εκτέλεση.

Η πρωτοφανής περίπτωση της Κρίστα Πάικ

Η εκτέλεση του Χάουαρντ βρέθηκε στο επίκεντρο ιδιαίτερης προσοχής εξαιτίας όσων είχαν συμβεί στις 30 Σεπτεμβρίου στο Τενεσί.

Η 50χρονη Κρίστα Πάικ, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995, οδηγήθηκε στο θάλαμο εκτελέσεων, όπου της χορηγήθηκε πεντοβαρβιτάλη.

Η πρώτη δόση δεν προκάλεσε τον θάνατό της και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προχώρησαν στη χορήγηση δεύτερης. Παρ’ όλα αυτά, η Πάικ εξακολουθούσε να αναπνέει περισσότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της διαδικασίας, με αποτέλεσμα η εκτέλεση να διακοπεί και η 50χρονη να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Οι δικηγόροι της ανέφεραν αργότερα ότι είχε υποστεί σοβαρές βλάβες στα χέρια της και ότι για αρκετές ημέρες η κατάστασή της παρέμενε εξαιρετικά σοβαρή.

Την Τρίτη, η νομική ομάδα της ανακοίνωσε ότι η Πάικ είχε πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις της και μπορούσε να μιλήσει, εξακολουθούσε όμως να νοσηλεύεται και η μακροπρόθεσμη πρόγνωσή της παρέμενε αβέβαιη. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων πνευμονία και έντονο πρήξιμο στα άνω άκρα, ενώ η αποκατάστασή της αναμένεται να είναι μακρά