Οι αρχές των ΗΠΑ γνωστοποίησαν χθες Τετάρτη ότι εμπόδισαν την παράδοση 90 φορτίων καυσίμων με προορισμό την Κούβα, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου τρία εκατομμύρια δολάρια. Η κίνηση εντάσσεται στους περιορισμούς που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον από τις αρχές του έτους στις προμήθειες πετρελαίου προς το νησί.

Τα καύσιμα αυτά επρόκειτο να παραδοθούν στην ENETEC, κουβανική επιχείρηση σε βάρος της οποίας εφαρμόζονται αμερικανικές κυρώσεις από τον Ιούλιο.

Τα 71 από τα φορτία αυτά εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Έβεργκλεϊντς, στη Φλόριντα, και τα υπόλοιπα στο λιμάνι του Χιούστον, στο Τέξας.

«Τα 90 φορτία αυτά επρόκειτο, σύμφωνα με έγγραφα, να σταλούν στην κουβανική κυβέρνηση μέσω εταιρείας στην οποία επιβάλλονται κυρώσεις από την αμερικανική κυβέρνηση», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Χοσέ Φιγκερόα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS).

Ο κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο αντέτεινε ότι είναι «παράνομο» οι ΗΠΑ να απειλούν με αντίποινα εταιρείες επειδή εξάγουν καύσιμα στην Κούβα.

Η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στον γείτονα και ιδεολογικό εχθρό της, επιβάλλει από τον Ιανουάριο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.