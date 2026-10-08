Ο Έλον Μασκ, οι σχέσεις του οποίου με τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως έχουν αποκατασταθεί μετά τη δημόσια σύγκρουσή τους την περασμένη χρονιά, πρόκειται να τιμηθεί σήμερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ με το «εθνικό μετάλλιο για την επιστήμη». Την απονομή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Πέρα από τον επικεφαλής των Tesla και SpaceX, θα βραβευθούν ο Τζένσεν Χουάνγκ (επικεφαλής της Nvidia), ο Σεργκέι Μπριν (συνιδρυτής της Google) κι η Λίσα Σου (διευθύνουσα σύμβουλος της AMD) σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον.

Ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής και επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού της τεχνολογίας Dell, κι ο Σάτια Ναντέλα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, θα τιμηθούν παράλληλα με το «εθνικό μετάλλιο για την τεχνολογία και την καινοτομία» στην ίδια εκδήλωση.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι ευγνώμων για τις συνεισφορές αυτών των απίστευτων ηγετών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της που έλαβε το AFP η Λιζ Χιούστον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Λευκός Οίκος θύμισε πως θείος του προέδρου, ο Τζον Τζ. Τραμπ, είχε λάβει το εθνικό μετάλλιο για την επιστήμη το 1983. Ο αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ιδιαίτερα υπερήφανος για την κληρονομιά αυτή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του διαβεβαίωσε ότι στον θείο του, φυσικό που δίδασκε στο περίβλεπτο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), οφείλει τον τόσο υψηλό «δείκτη νοημοσύνης» που καυχιέται συχνά πως έχει.

Ο Έλον Μασκ, μέγας υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του, την οποία χρηματοδότησε γενναία, ανέλαβε μετά την επιστροφή του ρεπουμπλικάνου στην εξουσία το καθήκον να περικόψει δραστικά τις δαπάνες του αμερικανικού δημοσίου.

Για μήνες, ήταν πανταχού παρών στον Λευκό Οίκο.

Αλλά οι δυο τους ενεπλάκησαν σε δημόσια διένεξη στην αρχή του καλοκαιριού του 2025, έπειτα από επικρίσεις του Έλον Μασκ για τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατόπιν ο πολυσχιδής επιχειρηματίας και πολυδισεκατομμυριούχος ήρθε πάντως σταδιακά και πάλι κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ.

Πρόσφατα, του ανατέθηκε αποστολή από το Πεντάγωνο, που έχει υπογράψει μεγάλα συμβόλαια με εταιρείες του: να εντοπίσει τεχνολογίες και όπλα που θα χρειαστούν οι ΗΠΑ σε μελλοντικούς πολέμους.

Ο Έλον Μασκ ήταν ανάμεσα σε επικεφαλής εταιρειών του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο κώδικα «δεοντολογίας».