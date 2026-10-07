Η Δαμασκός επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια περί επικείμενης αποστολής συριακών στρατευμάτων στην Υεμένη, μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν Reuters και Axios ότι η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει στρατιωτική συνδρομή από τη Συρία για τις επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι.

Το υπουργείο Ενημέρωσης της Συρίας ξεκαθάρισε ότι η πολιτική της χώρας στην περιοχή έχει ως βασικό άξονα τη σταθερότητα, την ειρήνη και τη συνεργασία και όχι το άνοιγμα νέων πολεμικών μετώπων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Δαμασκός στέκεται στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας απέναντι σε απειλές που στρέφονται κατά της ασφάλειας και της σταθερότητας του βασιλείου.

Σύμφωνα με την επίσημη συριακή τοποθέτηση, απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Άχμεντ αλ Σάρα παραμένει η ανοικοδόμηση της χώρας, η ενίσχυση των κρατικών θεσμών και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Σύρων μετά τα χρόνια του πολέμου.

Η Δαμασκός υπογράμμισε επίσης ότι «οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία με χώρες εταίρους θα πραγματοποιείται μόνο μέσω των επίσημων διαύλων και των υφιστάμενων διμερών πλαισίων».

Τι μετέδωσαν Reuters και Axios

Η παρέμβαση της συριακής πλευράς ήρθε μετά από δημοσιεύματα που έφεραν τη Δαμασκό να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής στην Υεμένη.

Το Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και Σύρο στρατιωτικό αξιωματούχο που είχαν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις, μετέδωσε ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται η παροχή αμυντικής βοήθειας προς τη Σαουδική Αραβία αλλά και η πιθανή ανάπτυξη συριακών δυνάμεων για την υποστήριξη των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης που μάχονται τους Χούθι.

Κατά την ίδια πηγή, το Ριάντ έχει ζητήσει από τη Δαμασκό την αποστολή δυνάμεων στην Υεμένη. Το θέμα φέρεται να τέθηκε και κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη στο Ριάντ ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ακόμη πιο συγκεκριμένες πληροφορίες δημοσίευσε το Axios. Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο αμερικανικό μέσο ότι Συρία και Σαουδική Αραβία έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης συριακών δυνάμεων στην Υεμένη, ενώ πηγή με γνώση των συνομιλιών έκανε λόγο για δύναμη που θα μπορούσε να αριθμεί από 10.000 έως 20.000 στρατιώτες.

Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερωθεί για τις συζητήσεις και δεν αντιτίθεται επί της αρχής σε μια τέτοια κίνηση, καθώς ενδεχόμενη συριακή συμμετοχή θα μπορούσε να ενισχύσει τις δυνάμεις που μάχονται τους Χούθι χωρίς να απαιτηθεί μεγαλύτερη άμεση στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Προτεραιότητα η ανοικοδόμηση της Συρίας

Από την πλευρά της, η συριακή κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει καμία απόφαση για ανάπτυξη στρατευμάτων στην Υεμένη. Ήδη στο Reuters Σύρος διπλωμάτης είχε τονίσει ότι η χώρα υποστηρίζει τη Σαουδική Αραβία απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη πρωτίστως στην ανάκαμψη από τον πολυετή εμφύλιο πόλεμο.

Το Ριάντ, την ίδια ώρα, δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως ότι υπέβαλε αίτημα στη Δαμασκό για αποστολή στρατευμάτων. Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τις σχετικές πληροφορίες.

Έτσι, παρά τις πληροφορίες αμερικανικών και συριακών πηγών για συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ούτε από τη Συρία ούτε από τη Σαουδική Αραβία που να επιβεβαιώνει συμφωνία για ανάπτυξη συριακών στρατευμάτων στην Υεμένη