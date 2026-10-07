Την πεποίθηση ότι δικαιούται να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν γίνει γνωστό ποιος θα λάβει το φετινό βραβείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, επί των ημερών του οποίου ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν και ενώ παραμένει σε εξέλιξη η σύγκρουση στην Ουκρανία, παρά τις δεσμεύσεις του για τον τερματισμό της, άφησε παράλληλα αιχμές σε βάρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ.

«Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Νόμπελ Ειρήνης για το 2026, το οποίο η Νορβηγική Επιτροπή πρόκειται να ανακοινώσει την Παρασκευή. «Φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα», σημείωσε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη ισχυριστεί πως αξίζει τη συγκεκριμένη διάκριση. «Είναι πλέον καιρός», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υποστηρίζοντας ότι παρενέβη για τον τερματισμό οκτώ πολέμων από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025.

«Ωστόσο, ήταν μεγάλη μου τιμή που το έλαβα έμμεσα την προηγούμενη φορά από την ίδια τη βραβευθείσα, η οποία δήλωσε ότι κανείς στην ιστορία δεν το άξιζε περισσότερο από τον πρόεδρο Τραμπ», συμπλήρωσε.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέδωσε τον Ιανουάριο στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε πέρυσι.

Οι ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν έχουν δηλώσει ότι πρότειναν τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης.

Στα φαβορί για τη φετινή βράβευση συγκαταλέγονται ο πάπας Λέων ΙΔ΄, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.