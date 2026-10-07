Από τις παρτίδες γκολφ στις συναντήσεις κορυφής, ένα από τα ιδιωτικά συγκροτήματα του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα ενδέχεται να αποκτήσει επίσημο προεδρικό ρόλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει το Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς να μετατραπεί σε καταφύγιο υψηλής ασφαλείας για τους μελλοντικούς ενοίκους του Λευκού Οίκου, στα πρότυπα του Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι εξετάζεται η δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου. Ωστόσο, πίσω από την προοπτική ενός πολυτελούς χώρου για διπλωματικές επαφές παραμένει ένα βασικό ερώτημα: με ποιους οικονομικούς και ιδιοκτησιακούς όρους θα χρησιμοποιείται ένα ακίνητο της οικογένειας Τραμπ για κρατικές ανάγκες;

Κοντά στο αεροδρόμιο, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας ανώνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε να εξεταστεί η δημιουργία προεδρικού καταφυγίου στο συγκρότημα, ώστε οι μελλοντικοί πρόεδροι να μπορούν να πραγματοποιούν εκεί σημαντικές συναντήσεις.

Για να εξηγήσει την επιλογή, απαρίθμησε τα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας: μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, απουσία γειτονικών κατοικιών ή κτιρίων με οπτική επαφή με τον χώρο, ισχυρά μέτρα ασφαλείας και εγγύτητα σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Στον κατάλογο προστέθηκε και ένα χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Τραμπ: το συγκρότημα διαθέτει γήπεδο γκολφ διεθνούς φήμης.

Το ερώτημα που έμεινε χωρίς απάντηση: Ποιος θα πληρώνει;

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και οι κρίσιμες λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε αν η οικογένεια Τραμπ θα λαμβάνει αμοιβή για τη χρήση του συγκροτήματος ούτε αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αποκτούσε την ιδιοκτησία του.

Η εκκρεμότητα αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της υπόθεσης: πρόκειται για ιδιωτικό περιουσιακό στοιχείο του εν ενεργεία προέδρου, το οποίο προτείνεται να αποκτήσει επίσημη κρατική χρήση. Χωρίς τους όρους της ενδεχόμενης συμφωνίας, δεν μπορεί να αποτιμηθεί ούτε το κόστος για το Δημόσιο ούτε το πιθανό όφελος για την οικογένειά του.

Τα ιδιωτικά θέρετρα έχουν ήδη διπλωματικό ρόλο

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά τις ιδιοκτησίες του για επαφές που συνδέονται με τα προεδρικά του καθήκοντα.

Έχει υποδεχθεί ξένους ηγέτες στα συγκροτήματά του, ενώ πέρυσι η εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση επισφραγίστηκε σε ακίνητό του στη Σκωτία. Τον Δεκέμβριο, η σύνοδος κορυφής της G20 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε άλλο συγκρότημα της οικογένειας, στο Μαϊάμι.

Η πρόταση για το Γουέστ Παλμ Μπιτς πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καθώς αφορά τη χρήση του χώρου και από τους διαδόχους του.

Από τα ξύλινα σαλέ στα γήπεδα γκολφ

Το Καμπ Ντέιβιντ, το πρότυπο που επικαλείται το σχέδιο, έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Πρόκειται για στρατιωτική εγκατάσταση σε δασώδη περιοχή κοντά στην Ουάσινγκτον, με λιτές κατοικίες και ξύλινα σαλέ.

Έχει φιλοξενήσει κρίσιμες διπλωματικές διαπραγματεύσεις, με γνωστότερες εκείνες που οδήγησαν στις συμφωνίες του 1978 μεταξύ Αιγύπτου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένα νέο προεδρικό καταφύγιο στη Φλόριντα θα πρόσθετε ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό στην αμερικανική διπλωματία. Πριν όμως υποδεχθεί μελλοντικούς προέδρους, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η συμφωνία που θα καθορίζει πού τελειώνει η ιδιωτική επιχείρηση και πού αρχίζει η δημόσια λειτουργία.