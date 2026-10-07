Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στον Περσικό Κόλπο, καθώς δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγματα από πολλαπλά, αγνώστου προέλευσης βλήματα ενώ έπλεε στα ανοικτά του Κατάρ. Από το περιστατικό υπάρχουν αναφορές για θύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί ο αριθμός ή η κατάστασή τους.

Την επίθεση γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία παρακολουθεί περιστατικά που επηρεάζουν την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 19:00 UTC, όταν το τάνκερ βρισκόταν περίπου 51 ναυτικά μίλια βόρεια της Μαντίνατ ας Σαμάλ, στο βόρειο άκρο του Κατάρ.

The United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) Center reports that a tanker was struck by multiple projectiles 51 nautical miles north of Madinat ash Shamal, Qatar, within the last 2 hours. There are casualties reported. If Iran is responsible, it would be the first Iranian strike on shipping away from the Strait of Hormuz since September 8th–9th, when the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed attacks on tankers in the Persian Gulf after U.S. strikes on five Iranian oil tankers. — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλοίο επλήγη από περισσότερα του ενός βλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά η προέλευση και το είδος τους, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Παράλληλα, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου, ούτε υπάρχουν ακόμη επίσημες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών που έχει υποστεί ή για ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για την κατάσταση του πλοίου και των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό.

Το νέο συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για την εμπορική ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις αρχές Οκτωβρίου, είχαν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και ανοικτά του Ομάν.