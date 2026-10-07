Κάθε πέρασμα από τα Στενά του Ορμούζ σημαίνει για τα πληρώματα των δεξαμενόπλοιων ένα ταξίδι υπό την απειλή πυραύλων και drones. Για να βρουν καπετάνιους που θα αναλάβουν το ρίσκο, οι πλοιοκτήτες προσφέρουν αμοιβές που φτάνουν τα 100.000 δολάρια τον μήνα, μαζί με μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι πλοιοκτήτες προσφέρουν τα υψηλά αυτά ποσά για να διατηρήσουν τις μεταφορές μέσω του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος, καθώς εντείνονται οι ιρανικές επιθέσεις. Οι αμοιβές αντιστοιχούν σε πολλαπλάσια ενός συνηθισμένου μισθού καπετάνιου, αλλά συνοδεύονται από συνεχή έκθεση στον κίνδυνο.

Από τα 15.000 στα 100.000 δολάρια τον μήνα

Υπό κανονικές συνθήκες, ένας καπετάνιος δεξαμενόπλοιου αμείβεται με περίπου 15.000 δολάρια μηνιαίως, ενώ οι αποδοχές των χαμηλότερα αμειβόμενων ναυτικών μπορεί να περιορίζονται στα 1.500 δολάρια.

Η διέλευση από το Ορμούζ αλλάζει δραματικά την κλίμακα. Για τα υπόλοιπα μέλη των πληρωμάτων, οι αμοιβές κατά το πέρασμα μπορούν να φτάσουν στο τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο των κανονικών αποδοχών.

Πολλά δεξαμενόπλοια πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενα δρομολόγια, μεταφέροντας φορτία έξω από τον Κόλπο. Αυτό επιτρέπει στα πληρώματα να λαμβάνουν αυξημένες αμοιβές επί μήνες, αλλά σημαίνει και ότι επιστρέφουν ξανά και ξανά στην επικίνδυνη διαδρομή.

Περισσότερα χρήματα, αλλά πόση ελευθερία επιλογής;

Πίσω από τους εντυπωσιακούς μισθούς βρίσκεται ένα δύσκολο δίλημμα για τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους.

Ο Μανότζ Γιαντάβ, γενικός γραμματέας της ινδικής συνδικαλιστικής οργάνωσης Forward Seamen’s Union of India, δήλωσε στους FT ότι, παρά τα υψηλά οικονομικά κίνητρα, σε ορισμένες περιπτώσεις ασκούνται πιέσεις σε μέλη πληρωμάτων που δεν θέλουν να ταξιδέψουν στη ζώνη κινδύνου.

Και ο κίνδυνος είναι καταγεγραμμένος. Τουλάχιστον 12 επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια πετρελαίου, LNG και LPG σημειώθηκαν γύρω από το Ορμούζ μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε επίσης ότι 12 ναυτικοί τραυματίστηκαν όταν άγνωστο βλήμα έπληξε το δεξαμενόπλοιο On Peace κατά τη διέλευσή του.

Ναύλοι 1,3 εκατ. δολαρίων την ημέρα

Οι αμοιβές των πληρωμάτων είναι μόνο ένα μέρος του λογαριασμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, οι ναύλοι για μεταφορές μέσω του Ορμούζ έχουν φτάσει περίπου στα 1,3 εκατ. δολάρια ημερησίως, έναντι 20.000 έως 50.000 δολαρίων πέρυσι.

Ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού μπορεί να μεταφέρει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια, με πλήρωμα έως 35 ατόμων. Η είσοδος στον Κόλπο, η φόρτωση και η έξοδος απαιτούν συνήθως περίπου τέσσερις ημέρες.

Καθώς περιορίζονται τα πλοία που αναλαμβάνουν το ταξίδι, ορισμένα μεταφέρουν το πετρέλαιο σε θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά της Φουτζάιρα, στον Κόλπο του Ομάν. Εκεί το φορτίο μεταφορτώνεται σε άλλα πλοία για να συνεχίσει προς τον τελικό προορισμό του.

Ασφάλιστρα έως 20 εκατ. δολάρια για ένα ταξίδι

Εξίσου βαριά είναι η επιβάρυνση από την ασφάλιση πολεμικού κινδύνου. Μεσίτες ασφαλίσεων που επικαλούνται οι FT αναφέρουν ασφάλιστρα της τάξης του 6% έως 10% της αξίας του πλοίου. Για ένα υπερδεξαμενόπλοιο, το ποσό μπορεί να αγγίξει τα 20 εκατ. δολάρια για ένα ταξίδι στον Κόλπο.

Ακριβότερα είναι και τα καύσιμα: σύμφωνα με την Argus, η τιμή του ναυτιλιακού καυσίμου που χρησιμοποιούν συνήθως τα υπερδεξαμενόπλοια έφτασε στη Φουτζάιρα τα 686 δολάρια ανά τόνο τη Δευτέρα, αυξημένη κατά 67% σε ετήσια βάση.

Το πετρέλαιο συνεχίζει να φεύγει, με πολύ ακριβότερο εισιτήριο

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο έχουν ανακάμψει κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler που παραθέτει το δημοσίευμα. Ωστόσο, μέρος των ποσοτήτων ακολουθεί εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι ροές μέσω του ίδιου του Ορμούζ παραμένουν περίπου κατά ένα τρίτο χαμηλότερες.

Το πετρέλαιο, επομένως, εξακολουθεί να φτάνει στις αγορές, αλλά η μεταφορά του κοστίζει πολύ περισσότερο. Κάθε επιπλέον επίθεση μπορεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα πλοία και πληρώματα, αυξάνοντας τον λογαριασμό πριν καν το φορτίο φτάσει στον προορισμό του.