Τα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε η Κρίστα Πάικ όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, έπειτα από την αποτυχημένη εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί, αποκάλυψε ο δικηγόρος της, Ράντι Σπάιβι.

«Πού βρίσκομαι; Ποιος είσαι;», ήταν, σύμφωνα με τον συνήγορό της, οι πρώτες ερωτήσεις της 50χρονης όταν ξύπνησε στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά την πρωτοφανή τροπή που πήρε η διαδικασία εκτέλεσής της στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Σπάιβι δεν βρισκόταν στο δωμάτιο τη στιγμή που η Πάικ συνήλθε. Όπως ανέφερε, πάντως, η κατάσταση της 50χρονης εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από «μεγάλη γνωσιακή σύγχυση».

Όπως εξήγησε, η Πάικ «ήθελε να μάθει τι συνέβη και ρώτησε για διάφορα άτομα. Ρώτησε για την ομάδα της, ρώτησε για την οικογένεια του θύματος.»

Η καταδικασμένη σε θάνατο γυναίκα είναι πλέον σε θέση να επικοινωνεί και να μιλά, ωστόσο παραμένει στο νοσοκομείο υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και φρούρηση. Η μακροπρόθεσμη εξέλιξη της υγείας της παραμένει αβέβαιη.

Ο δικηγόρος της περιέγραψε τη θεαματική αλλαγή στην κατάστασή της μέσα σε λίγες ώρες, λέγοντας ότι «τη Δευτέρα το βράδυ, είχαμε την εντύπωση ότι η Κρίστα βρισκόταν σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και ότι η υποστήριξη της ζωής θα διακοπτόταν την επόμενη μέρα. Την Τρίτη, προς μεγάλη έκπληξη όλων -δικής μου, της ομάδας της και της ιατρικής ομάδας- η Κρίστα ξύπνησε και άρχισε να μιλάει».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι «δεν έχει εξήγηση» για όσα συνέβησαν από τη νύχτα της εκτέλεσης μέχρι την ανάκτηση των αισθήσεών της, υπογραμμίζοντας όμως ότι «ξέρουμε ότι έχει μπροστά της έναν μακρύ δρόμο προς την ανάρρωση».

Θρόμβος, πνευμονία και προβλήματα στην κίνηση

Παρά τη βελτίωση που παρουσιάζει, η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή. Σύμφωνα με τη νομική της ομάδα, έχει εμφανίσει θρόμβο στο χέρι και πνευμονία, ενώ αντιμετωπίζει δυσκολίες τόσο στην κατάποση όσο και στην κίνηση των άνω άκρων της.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι θυμωμένη και μπερδεμένη για τα πάντα», ανέφερε ο Σπάιβι, προσθέτοντας ότι «έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η Πολιτεία προσπάθησε να την εκτελέσει».

Οι αναμνήσεις της από όσα διαδραματίστηκαν μέσα στον χώρο της εκτέλεσης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Κατά τον δικηγόρο της, όσα μπορεί να ανακαλέσει «εξακολουθούν να εξελίσσονται».

Οι συνήγοροί της χαρακτηρίζουν την ανάρρωσή της «ιατρικά πρωτοφανής», καθώς, σύμφωνα με το Death Penalty Information Center, πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στις ΗΠΑ κατά την οποία κρατούμενος επιβιώνει αφού του έχουν ήδη χορηγηθεί θανατηφόρες δόσεις φαρμάκων στο πλαίσιο εκτέλεσης.

Δικαστική εντολή για να διατηρηθούν όλα τα στοιχεία

Η υπόθεση έχει πλέον ανοίξει και νέο δικαστικό μέτωπο. Δικαστής του Τενεσί διέταξε τις πολιτειακές αρχές να διαφυλάξουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με όσα συνέβησαν στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η εντολή αφορά, μεταξύ άλλων, αρχεία καταγραφής, ιατρικά έγγραφα, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει ζητήσει ανεξάρτητη διερεύνηση των χειρισμών του σωφρονιστικού συστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εφαρμόστηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο και αν απαιτούνται αλλαγές. Την έρευνα ανέλαβε ο πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Εντ Στάντον.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, ο επικεφαλής του σωφρονιστικού συστήματος του Τενεσί, Φρανκ Στράντα, υπέβαλε την παραίτησή του.

Το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε

Η Κρίστα Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Η Πάικ ήταν μόλις 18 ετών όταν διαπράχθηκε το έγκλημα.

Μαζί με τον τότε σύντροφό της, Τάνταριλ Σιπ, και τη Σαντόλα Πίτερσον, οδήγησαν τη Σλέμερ σε απομονωμένη δασική περιοχή στο Νόξβιλ, όπου τη βασάνισαν και τη σκότωσαν.

Από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η Πάικ ήταν η μόνη που βρέθηκε αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή. Ο Σιπ ήταν 17 ετών την εποχή του εγκλήματος και, λόγω της ηλικίας του, δεν μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο. Του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα να διεκδικήσει αποφυλάκιση υπό όρους.

Η Πίτερσον συνεργάστηκε με τις Αρχές και κατέθεσε εναντίον των άλλων δύο, ενώ καταδικάστηκε με αναστολή.

Η Πάικ βρέθηκε ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης το 2001, ενώ εξέτιε ήδη την ποινή της, όταν καταδικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού ύστερα από επίθεση εναντίον άλλης κρατούμενης.

Η προγραμματισμένη εκτέλεσή της είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον και εκτός ΗΠΑ, καθώς θα γινόταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια.

Πριν από την ημερομηνία εκτέλεσης, οργανώσεις που αντιτίθενται στη θανατική ποινή και υποστηρικτές της είχαν ζητήσει επιείκεια. Μεταξύ των επιχειρημάτων που προέβαλλαν ήταν ότι ήταν 18 ετών όταν διέπραξε το έγκλημα, καθώς και στοιχεία για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική της ηλικία.

Ο Μπιλ Λι απέρριψε τελικά το αίτημα επιείκειας πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση.

Η εκτέλεση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Η διαδικασία άρχισε στις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Πάικ, της χορηγήθηκαν δύο δόσεις θανατηφόρων φαρμάκων με ένεση, χωρίς όμως να επέλθει ο θάνατός της.

Η 50χρονη εξακολουθούσε να αναπνέει για σχεδόν μία ώρα. Οι αρμόδιοι σταμάτησαν τελικά την εκτέλεση και ξεκίνησαν να της παρέχουν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Άνθρωποι που παρακολούθησαν τη διαδικασία περιέγραψαν ότι η Πάικ παρέμενε ζωντανή μετά τη χορήγηση των ουσιών, ενώ ακουγόταν να αναπνέει και να ροχαλίζει.

Κατά τον δικηγόρο της, είχε προηγηθεί μια εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια για την εξασφάλιση φλεβικής πρόσβασης. Όπως υποστηρίζει, οι υπεύθυνοι προσπαθούσαν για περίπου μία ώρα να εντοπίσουν κατάλληλη φλέβα και χρησιμοποίησαν τουλάχιστον επτά βελόνες μόνο στο αριστερό χέρι της.

Μετά τη δεύτερη χορήγηση του φαρμάκου, το συγκεκριμένο χέρι άρχισε, σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, να γίνεται μωβ.

Οι μάρτυρες που παρακολουθούσαν την εκτέλεση απομακρύνθηκαν στη συνέχεια από τον χώρο, χωρίς εκείνη τη στιγμή να γνωρίζουν με βεβαιότητα ποια ήταν η κατάσταση της Πάικ.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε τελικά σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ανέλαβαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από την πεντοβαρβιτάλη που είχε εισέλθει στον οργανισμό της.

Σε δικαστική κατάθεση της νομικής της ομάδας αναφερόταν ότι κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο και τα δύο χέρια της ήταν «πρησμένα, με εγκαύματα και γεμάτα φουσκάλες».

Οι καταγγελίες για τις βελόνες

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που διερευνώνται αφορά το εάν η πεντοβαρβιτάλη διοχετεύθηκε σωστά στις φλέβες της Πάικ.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η ομάδα που πραγματοποίησε την εκτέλεση δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι οι βελόνες δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά. Κατά την εκδοχή τους, ποσότητα του φαρμάκου μπορεί να κατέληξε στους ιστούς αντί να περάσει κανονικά στην κυκλοφορία του αίματος.

Η υπεράσπιση κάνει λόγο για αμέλεια και υποστηρίζει ότι δεν εφαρμόστηκαν βασικές ιατρικές πρακτικές.

Από την πλευρά του, το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί ανακοίνωσε μετά το περιστατικό ότι ακολουθήθηκαν όλα τα βήματα του επίσημου πρωτοκόλλου. Οι πολιτειακές αρχές ανέφεραν επίσης ότι η ουσία που χρησιμοποιείται έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε προηγούμενες εκτελέσεις.

Τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα

Το άμεσο ζήτημα παραμένει η αποκατάσταση της υγείας της Πάικ, καθώς ακόμη δεν είναι γνωστό εάν θα υπάρξουν μόνιμες σωματικές ή νευρολογικές συνέπειες.

Οι δικηγόροι της καταγγέλλουν ότι, παρά τη σοβαρή κατάστασή της, εξακολουθεί να βρίσκεται δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στο νοσοκομειακό κρεβάτι.

Παράλληλα, η υπεράσπιση επαναφέρει το αίτημα προς τον Μπιλ Λι να μετατρέψει τη θανατική καταδίκη σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Μετά τα γεγονότα της 30ής Σεπτεμβρίου, ο κυβερνήτης ανέστειλε τις υπόλοιπες εκτελέσεις που ήταν προγραμματισμένες για το 2026, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ανεξάρτητης έρευνας.

Η υπόθεση της Πάικ ήταν η δεύτερη σοβαρή αποτυχία εκτέλεσης στο Τενεσί μέσα στο ίδιο έτος. Τον Μάιο οι αρχές αναγκάστηκαν να διακόψουν τη διαδικασία εκτέλεσης του Τόνι Καράθερς, καθώς δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη δεύτερη ενδοφλέβια γραμμή. Στον Καράθερς δόθηκε αναστολή ενός έτους.