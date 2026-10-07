Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού BFMTV, το 41% των ερωτηθέντων Γάλλων θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων ήταν η ενδεδειγμένη, έναντι 34% που τη θεωρεί υπερβολική και 24% που τη θεωρεί ανεπαρκή.



Υπερβολική την κρίνει το 59% των ερωτηθέντων ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών, ενώ για τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω μόνο το 26% τη θεωρεί υπερβολική.

Επίσης υπερβολική την θεωρεί το 70% των ερωτηθέντων που δηλώνει ότι ψηφίζει αριστερά κόμματα, ενώ το 57% των ερωτηθέντων που δηλώνει ότι πρόσκειται στην παράταξη Μακρόν δήλωσε ότι την θεωρεί ενδεδειγμένη.



Τέλος ενδεδειγμένη την κρίνει το 49% των ερωτηθέντων που δηλώνει ότι ψηφίζει ακροδεξιό κόμμα, ενώ μεταξύ αυτών το 40% την κρίνει ανεπαρκή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.