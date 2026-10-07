Το Ισραήλ τίμησε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου, με τον κόσμο να στέλνει και μηνύματα κατά της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν συμβολικά στις 6:29 το πρωί, ώρα που εκδηλώθηκε η τρομοκρατική επίθεση την ίδια ημέρα πριν από τρία χρόνια, με συγκεντρώσεις συγγενών των θυμάτων και κατοίκων των παραμεθόριων ισραηλινών οικισμών στην περιμετρική ζώνη της Γάζας.

Στη συνέχεια διοργανώθηκαν τέσσερις αυτοκινητοπομπές από διαφορετικά σημεία της χώρας, με τελικό τους προορισμό το κιμπούτς Ναχσόν στο κεντρικό Ισραήλ, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με κύριο αίτημα την άμεση σύσταση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και απαντήσεις για την πλημμελή δυνατότητα πρόβλεψης και αντιμετώπισης της επίθεσης της Χαμάς εκ μέρους της κυβέρνησης, του στρατού και των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας, με αποτέλεσμα να δολοφονηθούν 1.200 Ισραηλινοί πολίτες και να απαχθούν άλλοι 251.

Ύστερα από κάλεσμα των διοργανωτών των σημερινών εκδηλώσεων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 12 το μεσημέρι – μία κίνηση που υποστηρίχθηκε από το προσωπικό των νοσοκομείων και των περισσότερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, έγραψε η Deutsche Welle.

Παράλληλα, ομάδα ακτιβιστών έριξε κόκκινη μπογιά στο νερό του εμβληματικού σιντριβανιού της πλατείας Ντίζενγκοφ, στο κέντρο του Τελ Αβίβ, ως ένδειξη πένθους για τον χαμό των πολιτών της χώρας που έχασαν τη ζωή τους κατά την τρομοκρατική επίθεση.

Σε αντίθεση με τις προχθεσινές επίσημες εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά από τους κρατικούς φορείς και την κυβέρνηση, οι σημερινές εκδηλώσεις τονίζουν τη δυσαρέσκεια της σημαντικής μερίδας πολιτών κατά της διακυβέρνησης Νετανιάχου, επισημαίνοντας, με τις προσωπικές τους μαρτυρίες και αναμνήσεις από εκείνη την ημέρα, την εικόνα παράλυσης που παρουσίασε η κρατική και στρατιωτική μηχανή στο σύνολό της ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη η – κατά κοινή ομολογία – πιο μαύρη ημέρα που γνώρισε το Ισραήλ από της σύστασής του. Το επικριτικό κλίμα κατά της διακυβέρνησης Νετανιάχου, που επικρατεί στις σημερινές επετειακές εκδηλώσεις, είναι φέτος περισσότερο εμφανές, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν σε είκοσι ημέρες από σήμερα, στις 27 Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις μνήμης θα ολοκληρωθούν απόψε στο Τελ Αβίβ με μεγάλη μουσική συναυλία, την οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις των διοργανωτών, αναμένεται να παρακολουθήσουν πάνω από 50 χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες.