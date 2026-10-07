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Πολιτικές ανατροπές τεράστιων διαστάσεων προκαλεί στην Τουρκία η επίσημη ένταξη του δημάρχου Σμύρνης, Τζεμίλ Τουγκάι, στο κυβερνών κόμμα AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συγκεκριμένη εξέλιξη βάζει τέλος σε μια αδιάλειπτη περίοδο 27 ετών διακυβέρνησης της πόλης από το αντιπολιτευόμενο CHP, αλλάζοντας άρδην τους συσχετισμούς δυνάμεων στο ισχυρότερο προπύργιο της κεμαλικής παράταξης.

Η μετακίνηση σφραγίστηκε στα κεντρικά γραφεία του AKP, με τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο να τοποθετεί το σήμα του κόμματος στο πέτο του δημάρχου.

Είχαν προηγηθεί η παραίτηση του Τουγκάι από το CHP, η αποχώρησή του από τον Σύλλογο Κεμαλικής Σκέψης και μια μυστική συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο, με τον ίδιο να δηλώνει απλώς πως «η Σμύρνη αξίζει καλά πράγματα».

Η απόφαση αυτή συμπίπτει χρονικά με σαρωτική δικαστική έρευνα στον Δήμο Μπαϊρακλί για οικονομικά σκάνδαλα, όπου συνελήφθησαν δεκάδες στελέχη της προηγούμενης διοίκησης.

Η ηγεσία της αντιπολίτευσης ξέσπασε κάνοντας λόγο για ευθεία προδοσία, την ώρα που το πλήγμα για το αντιπολιτευτικό μέτωπο θεωρείται συντριπτικό, καθώς η Σμύρνη αποτελούσε διαχρονικά το βασικότερο προπύργιο αντίστασης απέναντι στον Ερντογάν.