Πολιτικές ανατροπές τεράστιων διαστάσεων προκαλεί στην Τουρκία η επίσημη ένταξη του δημάρχου Σμύρνης, Τζεμίλ Τουγκάι, στο κυβερνών κόμμα AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συγκεκριμένη εξέλιξη βάζει τέλος σε μια αδιάλειπτη περίοδο 27 ετών διακυβέρνησης της πόλης από το αντιπολιτευόμενο CHP, αλλάζοντας άρδην τους συσχετισμούς δυνάμεων στο ισχυρότερο προπύργιο της κεμαλικής παράταξης.

Η μετακίνηση σφραγίστηκε στα κεντρικά γραφεία του AKP, με τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο να τοποθετεί το σήμα του κόμματος στο πέτο του δημάρχου.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katıldı. Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. https://t.co/CkINQv0IGv — TRT HABER (@trthaber) October 7, 2026

Είχαν προηγηθεί η παραίτηση του Τουγκάι από το CHP, η αποχώρησή του από τον Σύλλογο Κεμαλικής Σκέψης και μια μυστική συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο, με τον ίδιο να δηλώνει απλώς πως «η Σμύρνη αξίζει καλά πράγματα».

Η απόφαση αυτή συμπίπτει χρονικά με σαρωτική δικαστική έρευνα στον Δήμο Μπαϊρακλί για οικονομικά σκάνδαλα, όπου συνελήφθησαν δεκάδες στελέχη της προηγούμενης διοίκησης.



Η ηγεσία της αντιπολίτευσης ξέσπασε κάνοντας λόγο για ευθεία προδοσία, την ώρα που το πλήγμα για το αντιπολιτευτικό μέτωπο θεωρείται συντριπτικό, καθώς η Σμύρνη αποτελούσε διαχρονικά το βασικότερο προπύργιο αντίστασης απέναντι στον Ερντογάν.