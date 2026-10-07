Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας που σχηματίστηκε στον Κόλπο του Μεξικού, αν ενισχυθεί περαιτέρω, μπορεί να μετατραπεί στον πρώτο κυκλώνα της εποχής στον Ατλαντικό.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), η τροπική καταιγίδα, η οποία είχε εντοπιστεί σήμερα σε απόσταση περίπου 420 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Πουέρτο Προγκρέσο, στο Μεξικό, αναμένεται να προσεγγίσει την Παρασκευή τις αμερικανικές ακτές, που συνορεύουν με το βόρειο τμήμα του Κόλπου του Μεξικού, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Το NHC κάλεσε τους κατοίκους της ζώνης που εκτείνεται από τη Λουιζιάνα στο βορειοδυτικό τμήμα της Φλόριντας να προετοιμαστούν για τη μετατροπή της καταιγίδας σε κυκλώνα.

Αν και αρκετοί κυκλώνες έχουν ήδη σχηματιστεί στον Ειρηνικό φέτος, μεταξύ αυτών ο Πόλο, ένας ισχυρός κυκλώνας κατηγορίας 5 (το μέγιστο επίπεδο), η εποχή ήταν ασυνήθιστα ήρεμη στον Ατλαντικό εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο.