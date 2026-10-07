Με δοχεία στα χέρια, κάτοικοι της Κασαβιέχα, στην κεντρική Ισπανία, περιμένουν μπροστά σε υδροφόρες για να εξασφαλίσουν καθαρό νερό. Δίπλα τους, τα νερά που κατεβαίνουν από το βουνό έχουν γίνει κατάμαυρα: οι βροχές παρέσυραν στάχτη και φερτά υλικά από τις δασικές πυρκαγιές, επιβαρύνοντας τις πηγές υδροδότησης.

Η κρίση στην ύδρευση πλήττει κοινότητες της επαρχίας Άβιλα, οι οποίες βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με τις συνέπειες της φωτιάς. Στην Κασαβιέχα, όπου ορεινά ρέματα καταλήγουν στον ποταμό Τιέταρ, οι αρχές διανέμουν εμφιαλωμένο νερό, ενώ οι κάτοικοι γεμίζουν δοχεία από διαθέσιμα σημεία παροχής πόσιμου νερού και υδροφόρα οχήματα.

Casavieja (#Ávila) https://t.co/Zj3Eztondg — Alerta Zeta | Sucesos 🇪🇸 (@AlertaZeta) October 4, 2026

«Συνειδητοποιείς πόσο το χρειάζεσαι όταν δεν το έχεις»

Το πρόβλημα χωρά σε κάθε μικρή ανάγκη της ημέρας: ένα ποτήρι νερό, το μαγείρεμα, η προσωπική υγιεινή.

«Για να πιούμε, να μαγειρέψουμε, για το μπάνιο, για τα πάντα. Νερό: Συνειδητοποιείς μονάχα πόσο το χρειάζεσαι από τη στιγμή που δεν το έχεις πλέον», δήλωσε στο Reuters ο κάτοικος Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Σάντσεθ.

Η δήμαρχος της Κασαβιέχα, Βανέσα Μουνιόθ, εξήγησε ότι οι καταρρακτώδεις βροχές πρόσθεσαν νέες καταστροφές σε όσες είχε προκαλέσει η πυρκαγιά. Παρέσυραν γέφυρες και μετέφεραν στάχτη και λάσπη στην τεχνητή λίμνη που χρησιμοποιείται ως εφεδρική πηγή υδροδότησης.

Έτσι, επλήγη και η υποδομή στην οποία η πόλη υπολόγιζε για να αντιμετωπίσει προβλήματα με τα πρωτοβρόχια.

Casavieja (Ávila), una zona afectada por los incendios Tras lluvias torrenciales, el agua apenas se filtra en el suelo sin vegetación y marcha turbia a gran velocidad, como si las cenizas lo hubieran impermeabilizado Los impactos de los incendios continúan tras ser extinguidos. https://t.co/eGrsh5kBRJ — Santiago M. Barajas (@Santi_MBarajas) October 6, 2026

Τρεις κοινότητες με προβλήματα στο πόσιμο νερό

Η Κασαβιέχα δεν είναι η μόνη περιοχή που δοκιμάζεται. Προβλήματα στην παροχή πόσιμου νερού αντιμετωπίζουν επίσης η Πιεδραλάβες και η Μιχάρες, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέφεραν υπολείμματα της πυρκαγιάς στα τοπικά ρέματα.

Στην Πιεδραλάβες, όπου το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για κατανάλωση, οι αρμόδιες αρχές και η εταιρεία Aqualia εργάζονται για την αποκατάσταση των υδροληψιών και την επαναφορά της κανονικής υδροδότησης.

⚠️ Charco de las Cabras en Casavieja (#Ávila) desbordado. El agua ha llegado a entrar en alguna vivienda y está todo lleno de barro. https://t.co/mbPvL99AY6 — MeteoÁvila (@Meteoavila2) October 4, 2026

Η καταστροφή συνεχίζεται μετά την κατάσβεση

«Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών συνεχίζονται, αφού έχουν κατασβηστεί», επισήμανε σε ανάρτησή του ο γεωπόνος Σαντιάγο Μ. Μπαράχας, συνιδρυτής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Ecologistas en Acción.

Όπως εξήγησε, η απώλεια της βλάστησης αφήνει το έδαφος εκτεθειμένο στις καταρρακτώδεις βροχές. Το νερό απορρέει γρήγορα, μεταφέροντας λάσπη και στάχτη προς τα ρέματα και τους ποταμούς.

Τα φερτά υλικά θα μπορούσαν να φτάσουν και στον ταμιευτήρα Ελ Μπουργίγιο, σημαντική πηγή πόσιμου νερού για τις γύρω κοινότητες.

Για τους κατοίκους, η αποκατάσταση μετά τη φωτιά περνά πλέον και μέσα από το δίκτυο ύδρευσης. Μέχρι να μπορούν ξανά να εμπιστευτούν το νερό της βρύσης, η καθημερινότητά τους θα εξαρτάται από τις διανομές και τα δοχεία που μεταφέρουν στο σπίτι.