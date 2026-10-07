Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της σκοπεύει να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών στα καύσιμα μέσω των κυλιόμενων φόρων.

«Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, εξασφαλίσαμε περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να διατεθούν με τον συγκεκριμένο σκοπό. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι πιο αποτελεσματικό να ξοδευτούν αυτή τη στιγμή, που ισχύουν κάποια μέτρα συγκράτησης ή να τα βάλουμε στην άκρη για όταν τα μέτρα αυτά μπορεί να πάψουν να ισχύουν», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός από το Σπλιτ της Κροατίας.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, αν αποφασίσει να ακολουθήσει την οδό των λεγόμενων «κυλιόμενων φόρων», η ιταλική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τις επιπλέον φορολογικές εισπράξεις του ΦΠΑ που προέκυψαν τους τελευταίους μήνες από την αύξηση της τιμής των καυσίμων, για να μπορέσει να μειώσει στο μέλλον τους φόρους στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του δημοσίου.

Ως γνωστόν, στην Ιταλία μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες υιοθέτησαν πρόσφατα τη λύση του «πλαφόν» στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, καταγράφηκαν δυσκολίες στον περιορισμό της τιμής του ντίζελ λόγω του ότι αυξήθηκαν και πάλι οι σχετικοί φόροι μετά τη λήξη της προσωρινής μείωσης που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση της Ρώμης.