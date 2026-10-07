Σοβαρό επεισόδιο με αλυτρωτικό υπόβαθρο έλαβε χώρα στο γήπεδο «Jane Sandanski» στα Σκόπια, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του Ηρακλή με την τοπική ΜΖΤ για την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Στις εξέδρες αναρτήθηκε προκλητικό πανό που απεικόνιζε χάρτη στον οποίο τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας επεκτείνονταν αυθαίρετα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της ελληνικής ομάδας.



Η διοίκηση του «Γηραιού» αντέδρασε ακαριαία πραγματοποιώντας επίσημη καταγγελία στη FIBA πριν από το τζάμπολ, απαιτώντας την άμεση απομάκρυνση του αλυτρωτικού υλικού από το γήπεδο.



Παράλληλα, οι παράγοντες του Ηρακλή ενημέρωσαν αμέσως την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια, ενώ προχώρησαν σε διάβημα καταγγελίας και προς τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.



Η στάση των γηπεδούχων έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με την ελληνική πλευρά να ζητά την επιβολή αυστηρών κυρώσεων.