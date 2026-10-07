Χωρίς να προσθέσει δικό του σχόλιο, ο Ελον Μασκ αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X ολόκληρη την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών από την Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη.

Η κίνηση έφερε στο κοινό του Μασκ το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο για το μέλλον της Δύσης, ένα θέμα στο οποίο ο επιχειρηματίας επανέρχεται συχνά. Είχε, όμως, και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: ο άνθρωπος που τώρα προβάλλει την ομιλία του υπουργού είχε αμφισβητήσει στο παρελθόν τις ικανότητές του πέρα από την τηλεοπτική εικόνα.

https://t.co/VqtIbnhisS — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026

Τι έγραφε η ανάρτηση που μοιράστηκε

Η αρχική δημοσίευση χαρακτήριζε την εμφάνιση του Ρούμπιο στην Αθήνα ως μια ομιλία «που θα μείνει στην ιστορία» και καλούσε τους χρήστες να την παρακολουθήσουν μέχρι το τέλος:

«Ακούστε ολόκληρη την ομιλία για να κατανοήσετε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Δύση. Είναι κρίσιμο για την επιβίωσή μας».

Η Πνύκα ως αφετηρία για το μέλλον της Δύσης

Ο Ρούμπιο χρησιμοποίησε την αρχαία Ελλάδα ως αφετηρία για να μιλήσει για τις αξίες που, κατά τον ίδιο, διαμόρφωσαν την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική: την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και την εξερεύνηση του αγνώστου.

«Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές επιλογές θα καθορίσουν αν η Δύση θα διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της ή θα οδηγηθεί σε παρακμή.

Η ομιλία συνέδεε τις αναφορές στην αρχαιοελληνική τιμή, το καθήκον και την υπεράσπιση της πατρίδας με την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Δύση, σταθερό θέμα στις παρεμβάσεις του Μασκ

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα παρουσιάσει την προστασία του δυτικού πολιτισμού ως προσωπική και πολιτική προτεραιότητα. Σε συνέντευξή του στο Fox News τον Φεβρουάριο του 2025 περιέγραψε τις ΗΠΑ ως τον κεντρικό πυλώνα που στηρίζει τη Δύση, προειδοποιώντας ότι η κατάρρευσή του θα είχε ευρύτερες συνέπειες. Αντίστοιχα, στην εκλογική αναμέτρηση για το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν είχε υποστηρίξει ότι διακυβευόταν το μέλλον του «δυτικού πολιτισμού».

Όταν το «καλός στην τηλεόραση» ήταν αιχμή

Οι σχέσεις τους έχουν περάσει και από ένταση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times τον Μάρτιο του 2025, ο Μασκ συγκρούστηκε με τον Ρούμπιο σε υπουργικό συμβούλιο για τις περικοπές προσωπικού και του πέταξε ότι ήταν «καλός στην τηλεόραση», με το υπονοούμενο ότι δεν ήταν εξίσου αποτελεσματικός αλλού. Ο Τραμπ δημοσίως αρνήθηκε ότι υπήρξε σύγκρουση.

Η σημερινή αναδημοσίευση δεν εξηγεί πού βρίσκονται πλέον οι προσωπικές τους σχέσεις. Δείχνει, πάντως, ότι ο Μασκ επέλεξε να δώσει μεγαλύτερη προβολή σε ένα μήνυμα για τη Δύση, προερχόμενο από τον υπουργό που κάποτε φέρεται να αντιμετώπισε με σαρκασμό.