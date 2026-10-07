Στη σύλληψη δύο αδελφών, ηλικίας 21 και 25 ετών, προχώρησαν οι αρχές στη βόρεια Γαλλία, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εκτεταμένου δικτύου υποκλοπής και διακίνησης ευαίσθητου υλικού στο διαδίκτυο. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται ως οι βασικοί διαχειριστές της πλατφόρμας NudeLeaksTeens, μέσω της οποίας διοχετεύονταν στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες χιλιάδων θυμάτων.

Όπως αποκάλυψε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, στο στόχαστρο των δραστών είχαν βρεθεί περισσότερες από 17.000 γυναίκες και ανήλικα κορίτσια, από τις οποίες είχαν υποκλέψει το υλικό. Η επιχείρηση της γαλλικής αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψή τους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.

Οι Γάλλοι ερευνητές κατέσχεσαν επίσης το ποσό των 700.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, όπως bitcoin, ethereum, litecoin και USDT, πρόσθεσε η εισαγγελέας. Η γαλλική αστυνομία διεξήγαγε την έρευνα με τη συνδρομή της αμερικανικής αστυνομίας και δικαστικών αρχών.



Η πλατφόρμα ⁠NudeLeaksTeens πουλούσε «πακέτα» κλεμμένου προσωπικού περιεχομένου που προέρχονταν από διάφορες πηγές, όπως υποκλοπή λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σεξουαλική παρενόχληση (“grooming”) και “revenge porn” — σε βάρος περισσότερων από 17.000 γυναικών διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ αυτών ανηλίκων.



Οι χρήστες του ιστότοπου ενθαρρύνονταν, με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, να παράσχουν πληροφορίες ταυτοποίησης για το κάθε θύμα.



Η γαλλική εισαγγελία κάλεσε θύματα της πλατφόρμας να επικοινωνήσουν με τη μονάδα καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.