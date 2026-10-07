Στον «αέρα» παραμένει η κατασκευή του πολυσυζητημένου τελεφερίκ κοντά στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, καθώς το έργο συνάντησε για ακόμη μία φορά τη σθεναρή άρνηση των αρμόδιων αρχών.



Το Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών δεν έδωσε την απαιτούμενη έγκριση, παγώνοντας προσωρινά τους σχεδιασμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.



Κύρια αιτία για το νέο αυτό αδιέξοδο αποτελεί το παρεκκλήσι που βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τον προβλεπόμενο τερματικό σταθμό, ακριβώς σε μία από τις εισόδους του μνημείου.

Το γεγονός αυτό χαρακτηρίστηκε ως σοβαρό πρόσκομμα για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Ο δήμαρχος Τραπεζούντας, Αχμέτ Μετίν Γκεντς, προανήγγειλε την άμεση αναθεώρηση του σχεδίου, τονίζοντας ότι οι εργασίες θα επανασχεδιαστούν πλήρως με βάση τις υποδείξεις των ειδικών για την προστασία του χώρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.