Από την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της μεταναστευτικής κρίσης του καλοκαιριού επέλεξε να ξεκινήσει την πορεία του προς την εξουσία ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό. Ο ηγέτης της δεξιάς αντιπολίτευσης στην Ισπανία επισκέφθηκε την Τετάρτη τη Θέουτα, δίνοντας το στίγμα της εκστρατείας του: το μεταναστευτικό και οι χειρισμοί της κυβέρνησης θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης.

Δίπλα στον πρόεδρο της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP) υποσχέθηκε ότι, εφόσον κερδίσει τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, η αποκατάσταση της κανονικότητας στη Θέουτα θα αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα του υπουργικού συμβουλίου του. Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, ήταν η πέμπτη επίσκεψή του στον θύλακα από το ξέσπασμα της κρίσης στα τέλη Ιουλίου.

Mi primer viaje como candidato es a Ceuta. Y, si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta encima de la mesa del Consejo de Ministros. https://t.co/oTTmGoeuLq — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 7, 2026

Μια επίσκεψη με καθαρό πολιτικό μήνυμα

«Το να έρθω εδώ στην αρχή της προεκλογικής περιόδου αποτελεί την υλοποίηση μιας δέσμευσης», δήλωσε ο Φεϊχό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνδέοντας την παρουσία του με την υπόσχεση να επανέλθει η πόλη «στην κανονικότητα».

Η επίθεσή του στον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2018, ήταν ευθεία. Χαρακτήρισε τη Θέουτα «σύμπτωμα της παρακμής, της διαφθοράς και των ψευδών» στα οποία, όπως υποστήριξε, έχει βυθιστεί η χώρα.

Η επιλογή του τόπου λειτουργεί ως πολιτικό επιχείρημα: ο Φεϊχό επιχειρεί να παρουσιάσει την κατάσταση στον θύλακα ως απόδειξη κυβερνητικής αποτυχίας και ως λόγο αλλαγής εξουσίας.

La invasión de Ceuta ha dejado una profunda grieta. No me mueve nada más que poder decir pronto que ha recuperado la normalidad. https://t.co/Wo40Bljg07 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 7, 2026

Σκληρότερη γραμμή στα σύνορα

Ο Φεϊχό υποστήριξε ότι, αν ήταν πρωθυπουργός όταν εκδηλώθηκε η κρίση, θα είχε επικοινωνήσει άμεσα με το Μαρόκο ζητώντας να ελέγξει τα σύνορά του. Πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση ανεπαρκούς ανταπόκρισης, θα είχε αναπτύξει τον στρατό.

Επικαλέστηκε μάλιστα το άρθρο 8 του ισπανικού Συντάγματος για την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, χωρίς να εξειδικεύσει πώς θα εφαρμοζόταν σε ανάλογη κατάσταση.

Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη δική της διαχείριση. Σε επίσημη ενημέρωση στις 25 Αυγούστου, είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση στη Θέουτα έκτακτη και είχε υποστηρίξει ότι αντίστοιχης κλίμακας ήταν και η αντίδρασή της, δίνοντας έμφαση στον συντονισμό των υπηρεσιών για την αποκατάσταση της κανονικότητας.

Μεταναστευτικό και στέγη διεκδικούν την προεκλογική ατζέντα

Οι πρόωρες εκλογές προκηρύχθηκαν από τον Σάντσεθ τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μετά την απόρριψη κυβερνητικών προτάσεων για τη στεγαστική κρίση από το Κοινοβούλιο. Όπως μετέδωσε το Reuters, ο πρωθυπουργός επιδιώκει ισχυρότερη κοινοβουλευτική στήριξη, σε μια περίοδο που το κόστος κατοικίας έχει προκαλέσει κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Έτσι διαμορφώνονται δύο βασικά πεδία της αναμέτρησης: η πρόσβαση στη στέγη, στην οποία επενδύει πολιτικά ο Σάντσεθ, και η διαχείριση της Θέουτα, την οποία αναδεικνύει η δεξιά αντιπολίτευση. Το Λαϊκό Κόμμα προηγείται στην πρόθεση ψήφου έναντι των Σοσιαλιστών.

Για τον Φεϊχό, η Θέουτα γίνεται η αφετηρία μιας υπόσχεσης αλλαγής. Για τους κατοίκους και τους ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κρίση, το ζητούμενο είναι πιο άμεσο: ασφάλεια, λειτουργικές υπηρεσίες και μια καθημερινότητα που θα πάψει να καθορίζεται από όσα συνέβησαν εκείνες τις δύο ημέρες του Ιουλίου.