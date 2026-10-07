Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα στη βορειοανατολική Πολωνία, δήλωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον 19χρονο ύποπτο δράστη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους τραυματίες.

Ο περιφερειάρχης Πάβελ Νιεβιαντόμσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εννέα άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, αλλά κανενός η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο.



«Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε μαθητές, δύο εκπαιδευτικοί και δύο περιστατικοί, καθώς και ο δράστης, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε», τόνισε ο περιφερειάρχης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος είναι μαθητής του σχολείου και ότι επιτέθηκε σε άτομα με ματσέτα. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι πυροτεχνουργοί έλεγξαν το σακίδιο του δράστη, αλλά δεν ήταν σε θέση να πουν αν βρέθηκε κάτι.

At least seven people, mostly students, were wounded in a knife attack at a school in northeastern Poland, with two seriously hurt. https://t.co/4gMCandydu — TVP World (@TVPWorld_com) October 7, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε σε επαγγελματικό σχολείο για εφήβους.



Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Άντριαν Στούπσκ, δήλωσε στο κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι TVP Info ότι οι μαθητές οχυρώθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας για να προστατευτούν, προτού απομακρυνθούν με ασφάλεια από το κτίριο.



Οι αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση συνέβη γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδας. Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη του υπόπτου περίπου 20 λεπτά μετά την επίθεση και δημοσίευσε φωτογραφία στο X, η οποία δεχίνει έναν άνδρα – που φαίνεται να έχει συλληφθεί – πεσμένος μπρούμυτα σε δασώδη περιοχή.

🚨 NOŻOWNIK ZE SZKOŁY W OSTROŁĘCE ZŁAPANY! Policja zatrzymała 19-letniego ucznia podejrzewanego o atak. Co najmniej 7 osób zostało rannych, w tym dwie poważnie. https://t.co/dwDUFlo8el — Goniec.pl (@GoniecPL) October 7, 2026

Από τις αρχές έγινε γνωστό πως όλα τα σχολεία στην Οστρολέκα έκλεισαν και ότι τα παιδιά είναι ασφαλή.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν ασαφή. Τέτοιου είδους περιστατικά είναι σπάνια στην Πολωνία, ωστόσο τον Σεπτέμβριο η αστυνομία συνέλαβε έναν 13χρονο ως ύποπτο για σχεδιασμό επίθεσης, έχοντας εντοπίσει μαχαίρι στην τσάντα του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.