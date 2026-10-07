Μια γιατρός που φέρεται να ανήκε στην ομάδα των GP (γενικός/οικογενειακός γιατρός ) που παρείχαν ιατρική φροντίδα σε μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, κοντά στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ. Για τη δολοφονία της 45χρονης Χάνα Τέρι, γνωστής επαγγελματικά ως Χάνα Κέιν, έχει κατηγορηθεί ο σύζυγός της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου της οικογενειακής κατοικίας στο Φερν Χιλ, στο Ντέρσινγχαμ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Το σπίτι βρίσκεται λίγο περισσότερο από ένα μίλι από το Σάντρινγχαμ, μία από τις βασιλικές κατοικίες του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Ο σύζυγός της, ο 45χρονος Μαρκ Κέιν, συνελήφθη μετά τον εντοπισμό της και την Τρίτη κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της. Την Τετάρτη οδηγήθηκε ενώπιον του Norwich Magistrates’ Court, όπου περιορίστηκε στην επιβεβαίωση των στοιχείων του και δεν κλήθηκε να δηλώσει ενοχή. Παραπέμφθηκε στο King’s Lynn Crown Court και παραμένει υπό κράτηση.

Τα ευρήματα της νεκροψίας

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η νεκροψία κατέγραψε τραυματισμό από αμβλύ αντικείμενο στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού, καθώς και τραυματισμό που θα μπορούσε να συνδέεται με πίεση στον λαιμό. Η εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι παιδιά βρίσκονταν μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα.

Η σχέση της με τη βασιλική οικογένεια

Η Χάνα Τέρι εργαζόταν ως GP στο Grimston Medical Centre, όπου ήταν καταχωρισμένη ως μέλος της ιατρικής ομάδας. Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι συμμετείχε σε ομάδα γιατρών που ήταν διαθέσιμοι για μέλη της βασιλικής οικογένειας όταν εκείνα βρίσκονταν στην περιοχή του Σάντρινγχαμ.

Η εφημερίδα The Sun ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός είχε περιθάλψει μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων και τη βασίλισσα Καμίλα, ενώ πηγές που επικαλείται το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα ενημερώθηκαν για τον θάνατό της.

Το γεγονός, πάντως, ότι εργαζόταν σε ιατρείο που εξυπηρετεί την περιοχή κοντά στο Σάντρινγχαμ και ότι περιλαμβανόταν σε ομάδα γιατρών που μπορούσαν να κληθούν για βασιλικούς ασθενείς έχει μεταδοθεί από βρετανικά μέσα, μεταξύ των οποίων το ITV.