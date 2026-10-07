Γεννήθηκαν σε μια Βρετανία που προσπαθούσε ακόμη να συνέλθει από τις δυσκολίες του πολέμου. Αν και οι σειρήνες των αεροπορικών επιδρομών είχαν σταματήσει, πολλά βασικά τρόφιμα εξακολουθούσαν να διατίθενται με δελτίο, μεταξύ αυτών και η ζάχαρη.

Οι ενήλικες περιορίζονταν περίπου στα 40 γραμμάρια την ημέρα, ποσότητα που έπρεπε να μοιραστεί ανάμεσα στο τσάι, τη ζαχαροπλαστική και τα γλυκά, ενώ για τα παιδιά η ποσότητα ήταν μικρότερη από μία κουταλιά της σούπας. Για τα βρέφη και τα πολύ μικρά παιδιά, η σύσταση ήταν να καταναλώνουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσθετη ζάχαρη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Όλα άλλαξαν το 1953. Τον Φεβρουάριο καταργήθηκαν οι ξεχωριστοί περιορισμοί για τα γλυκά και τη σοκολάτα και τον Σεπτέμβριο ήρθε η άρση του δελτίου ζάχαρης. Μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 1954, η μέση κατανάλωση ζάχαρης είχε σχεδόν διπλασιαστεί. Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη δημιούργησε ένα είδος «φυσικού πειράματος», τις συνέπειες του οποίου οι επιστήμονες προσπαθούν τώρα να κατανοήσουν. Μια σειρά πρόσφατων μελετών δείχνει ότι η περιορισμένη έκθεση στη ζάχαρη κατά τις πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής μπορεί να συνδέεται με την υγεία περισσότερες από επτά δεκαετίες αργότερα.

The generation raised on sugar rations – and what their health reveals 70 years later https://t.co/kZvfJN5yWA — Asif Patel (@asifpatel) October 7, 2026

Ο δρ. Τζιαζέν Ζενγκ από το Hong Kong University of Science and Technology εξηγεί ότι η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περιόδου είναι πως τον Σεπτέμβριο του 1953 η διαθεσιμότητα της ζάχαρης άλλαξε απότομα για ολόκληρο τον πληθυσμό, κυρίως εξαιτίας μιας πολιτικής απόφασης και όχι προσωπικών επιλογών. Έτσι, η Ιστορία δημιούργησε ένα πείραμα που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σκόπιμα σε ανθρώπους.

Η πρώτη από τη νέα σειρά μελετών δημοσιεύθηκε πριν από δύο χρόνια στο περιοδικό Science. Η δρ. Ταντέγια Γκρατσνέρ από το University of Southern California και οι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν στοιχεία της UK Biobank, συγκρίνοντας την υγεία ανθρώπων που είχαν γεννηθεί λίγο πριν και λίγο μετά το τέλος του δελτίου ζάχαρης.

Ορισμένοι είχαν εκτεθεί στη χαμηλή κατανάλωση μόνο κατά την ενδομήτρια ζωή, άλλοι για μήνες ή χρόνια μετά τη γέννηση, ενώ όσοι είχαν συλληφθεί μετά την κατάργηση των περιορισμών δεν είχαν εκτεθεί καθόλου.

Η μελέτη έδειξε ότι όσο περισσότερο είχε διαρκέσει ο περιορισμός της ζάχαρης, τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και υψηλής αρτηριακής πίεσης στη μέση και μεγαλύτερη ηλικία. Όσοι είχαν ζήσει υπό περιορισμό σε όλη τη διάρκεια των πρώτων 1.000 ημερών εμφάνισαν 35% χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και 20% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης σε σχέση με όσους δεν είχαν βιώσει ποτέ το δελτίο.

Τα ευρήματα οδήγησαν τον Ζενγκ και άλλους ερευνητές να εξετάσουν αν το φαινόμενο μπορεί να αφορά και άλλα συστήματα του οργανισμού. Νεότερες μελέτες που βασίζονται σε στοιχεία της UK Biobank συνέδεσαν τη χαμηλότερη πρώιμη έκθεση στη ζάχαρη με μικρότερους κινδύνους καρδιαγγειακών παθήσεων, ηπατικής νόσου, αναπνευστικών προβλημάτων και άνοιας.

Μελέτη για τη γήρανση βρήκε επίσης μικρότερη συνολική συχνότητα παθήσεων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της γήρανσης και ελαφρώς μικρότερη βιολογική ηλικία και ηλικία ορισμένων οργάνων. Η Γκρατσνέρ σημειώνει ότι πολλά από αυτά τα προβλήματα συνδέονται μεταξύ τους, καθώς ο διαβήτης, η υπέρταση και η παχυσαρκία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις και γνωστική έκπτωση.

Η σύνδεση με την ψυχική υγεία

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η πιθανή σύνδεση με την ψυχική υγεία. Τον Αύγουστο, ο καθηγητής Νοφάρ Γκάιφμαν από το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι όσοι είχαν ζήσει και τις πρώτες 1.000 ημέρες υπό περιορισμό ζάχαρης εμφάνισαν 33% μικρότερο κίνδυνο διάγνωσης με αγχώδη διαταραχή σε σχέση με όσους γεννήθηκαν μετά το τέλος του δελτίου. Επίσης, δήλωναν μικρότερη προτίμηση για γλυκές τροφές ακόμη και δεκαετίες αργότερα.

Το πώς μια τόσο σύντομη διαφορά στην έκθεση στη ζάχαρη μπορεί να αφήσει ίχνη για δεκαετίες παραμένει άγνωστο. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παίζουν ρόλο οι πρώιμες διατροφικές προτιμήσεις, μεταβολικές προσαρμογές, η ευαισθησία στην ινσουλίνη, η ρύθμιση της όρεξης και του κορεσμού ή η ανάπτυξη του λιπώδους ιστού.

Η εξήγηση για το άγχος είναι ακόμη πιο σύνθετη. Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό κατά την εγκυμοσύνη και τα πρώτα χρόνια της ζωής, γεγονός που μπορεί να τον καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο στο διατροφικό περιβάλλον. Παράλληλα, οι διατροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη έχουν συνδεθεί με φλεγμονή και αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου, μηχανισμούς που ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η χαμηλότερη κατανάλωση ζάχαρης προκάλεσε τις διαφορές στην υγεία. Πρόκειται για συσχετίσεις και αρκετές από τις μελέτες βασίζονται σε επικαλυπτόμενες ομάδες συμμετεχόντων της UK Biobank, επομένως δεν μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες επαναλήψεις.

Η μελέτη των βρετανικών δελτίων ζάχαρης διαφέρει επίσης από τα λεγόμενα «πειράματα» των λιμών, όπως ο ολλανδικός «Χειμώνας της Πείνας» του 1944-45. Εκεί, εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων. Στις βρετανικές οικογένειες, αντίθετα, δεν υπήρχε γενική έλλειψη θερμίδων αλλά περιοριζόταν κυρίως η ζάχαρη, ενώ η υπόλοιπη διατροφή παρέμενε σχετικά επαρκής.

Έτσι, το μήνυμα δεν είναι ότι «λιγότερο φαγητό σημαίνει καλύτερη υγεία», αλλά ότι η ποιότητα και ο χρόνος της διατροφής στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης μπορεί να έχουν συνέπειες που διαρκούν σε ολόκληρη τη ζωή.

Οι σημερινοί ερευνητές δεν μπορούν ακόμη να πουν στους γονείς ποια ακριβώς ποσότητα ζάχαρης είναι υπερβολική ούτε να προσδιορίσουν ένα μοναδικό κρίσιμο χρονικό παράθυρο. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η έκθεση κατά την εγκυμοσύνη έχει σημασία, ενώ ορισμένες συσχετίσεις γίνονται ισχυρότερες όταν ο περιορισμός συνεχίζεται μετά τους έξι μήνες, περίπου όταν τα βρέφη αρχίζουν να καταναλώνουν στερεές τροφές.