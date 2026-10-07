Ένα εντυπωσιακό βίντεο από τον Άρη έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, αποτυπώνοντας το πρωινό τοπίο στον Κόκκινο Πλανήτη.

Το βίντεο δημιουργήθηκε από πανοραμικές εικόνες που κατέγραψε η κάμερα Mastcam του ρόβερ Curiosity στις 11 Αυγούστου 2026, στις 8:30 το πρωί, και οι οποίες ενώθηκαν μετά τη μετάδοσή τους στη Γη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενοι «yardangs», γεωλογικοί σχηματισμοί που έχουν σμιλευτεί από τη διάβρωση του ανέμου.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι σχηματισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια, από υλικά που είχαν μεταφερθεί και εναποτεθεί από τους ανέμους.

Δείτε το βίντεο: