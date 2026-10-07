«Προληπτικά μέτρα» και «παρακολούθηση» στα σύνορα με τη Ρωσία ανακοίνωσαν σήμερα ότι διέταξαν οι αρχές στη Μογγολία μετά τον θάνατο μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου κατά της πανώλης στη Σιβηρία την περασμένη εβδομάδα

«Παρόλο που ο κίνδυνος είναι χαμηλός, το υπουργείο Υγείας έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν προληπτικά μέτρα και να διατηρήσουν συνεχή παρακολούθηση και παρακολούθηση για την πρόληψη πιθανών κινδύνων», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. «Τα μέτρα παρακολούθησης και παρακολούθησης της υγείας εφαρμόζονται στα σύνορα», όπου οι δραστηριότητες «συνεχίζονται κανονικά».