Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δίνοντας το στίγμα των επόμενων πολιτικών κινήσεών του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τούρκος ηγέτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιτακτική ανάγκη για επίτευξη πολιτικής συναίνεσης στο κοινοβούλιο. Παράλληλα, ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να σχολιάσει ανοιχτά το ακανθώδες σκάνδαλο που αφορά τα funds, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους της χώρας.



Ο Ερντογάν τόνισε ότι η νέα κοινοβουλευτική περίοδος πρέπει να στηριχθεί σε πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας, καλώντας την αντιπολίτευση σε πιο εποικοδομητική στάση.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στο σκάνδαλο που αφορά τις χρηματαγορές και τα funds, με τον Τούρκο πρόεδρο να διαβεβαιώνει -για άλλη μια φορά- ότι η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι θεσμοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.



«Όλοι να ξέρουν ότι όσοι καταπατούν το δίκαιο του λαού, όσοι αποκομίζουν άδικα κέρδη με απληστία και απάτη, θα λογοδοτήσουν τόσο στα τουρκικά δικαστήρια όσο και ενώπιον του Θεού».

🟥#SONDAKİKA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda konuşuyor https://t.co/hyiUgBeE5C — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) October 7, 2026

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι έχει συσταθεί ειδική επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που εξετάζει την υπόθεση σε όλες τις πτυχές της.



«Αργά ή γρήγορα θα το μάθουν: δεν παίρνουμε κανένα μάθημα από όσους υποστηρίζουν εκείνους που δέχονται δωροδοκίες μέσα σε κουτιά μπακλαβά και χτίζουν πύργους με παράνομο χρήμα, ούτε τους θεωρούμε συνομιλητές μας», δήλωσε αφήνοντας αιχμές προς την αξιωματική αντιπολίτευση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.