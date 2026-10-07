Με μια γκρίζα κουβέρτα να καλύπτει το κεφάλι και το σώμα του και ένα μπαστούνι στο χέρι, ο Γιαχία Σινουάρ κινείται ανάμεσα στα συντρίμμια της Ράφα. Αυτή είναι μία από τις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον πρώην ηγέτη της με πλάνα από τις ημέρες πριν σκοτωθεί, τον Οκτώβριο του 2024.

Το βίντεο κυκλοφόρησε ενόψει της τρίτης επετείου της 7ης Οκτωβρίου 2023, της επίθεσης στο Ισραήλ που πυροδότησε τον καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, η στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης χαρακτήρισε την επίθεση «εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα», ενώ άφησε υπαινιγμούς για επιθέσεις από νέες κατευθύνσεις.

New footage shows Yahya Sinwar in Gaza, accompanying fighters and participating in combat operations. He is seen alongside Anis Ismail Al-Darbi in the Rafah Brigade’s operational area. https://t.co/7uNVhMP8sA — Suppressed Man (@SuppressedMan) October 5, 2026

Ανάμεσα στα ερείπια και πάνω από τους χάρτες

Το υλικό δημοσιοποιήθηκε από τις Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ και παρουσιάζει τον Σινουάρ στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, ο πρώην ηγέτης της Χαμάς εμφανίζεται να μετακινείται ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια και να συναντά τον διοικητή του Τάγματος Τελ αλ-Σουλτάν, Μαχμούντ Χαμντάν, και τον διοικητή Άνις αλ-Ντάρμπι. Σε άλλα στιγμιότυπα, οι άνδρες βρίσκονται σκυμμένοι πάνω από χάρτες, συζητώντας για τις επιχειρήσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Η επιλογή αυτών των εικόνων παραπέμπει σε μια προσπάθεια της Χαμάς να διατηρήσει την εικόνα του Σινουάρ ως ηγέτη που παρέμενε ενεργός στο πεδίο μέχρι το τέλος. Πρόκειται, ωστόσο, για υλικό που δημοσιοποιεί η ίδια η οργάνωση, με τη δική της οπτική για τα γεγονότα.

Ο θάνατος στη Ράφα και το βίντεο με το drone

Ο Σινουάρ, ένας από τους βασικούς σχεδιαστές της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, σκοτώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2024, σε σύγκρουση με ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα.

Όπως είχε μεταδώσει το Reuters, οι στρατιώτες που τον εντόπισαν δεν συμμετείχαν σε επιχείρηση ειδικών δυνάμεων με εξαρχής γνωστό στόχο τον ίδιο. Το βίντεο που δημοσιοποίησε στη συνέχεια ο ισραηλινός στρατός τον έδειχνε τραυματισμένο μέσα σε κατεστραμμένο κτίριο, να πετά ένα ξύλο προς το drone που τον κατέγραφε.

Τα πλάνα που κυκλοφορούν τώρα αφορούν τις προηγούμενες ημέρες και προστίθενται στο οπτικό υλικό για τις τελευταίες μετακινήσεις του.

Η δήλωση για την επίθεση και ο υπαινιγμός για νέο μέτωπο

Στο επετειακό μήνυμα που μετέδωσαν οι Times of Israel, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ, Αμπού Ομπέιντα, εξήρε τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι έπληξε το ισραηλινό δόγμα ασφαλείας και την αποτρεπτική ισχύ του Ισραήλ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του στα drones από την Υεμένη και το Ιράκ, την οποία συνέδεσε με το ενδεχόμενο να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο, από τα δυτικά. Η διατύπωση υποδηλώνει επιθυμία διεύρυνσης των επιθέσεων, χωρίς να προσδιορίζει χώρα, οργάνωση ή συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο. Δεν αρκεί, επομένως, για να συναχθεί ότι προαναγγέλλονται χτυπήματα από δυτικές χώρες.

Τρία χρόνια μετά, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, ένοπλοι υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σε μια ημέρα που εξακολουθεί να σημαδεύει την ισραηλινή κοινωνία.

Στη Γάζα, ο απολογισμός του πολέμου ξεπερνά τους 74.200 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς. Ο αριθμός δεν διαχωρίζει αμάχους από μαχητές. Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, το Reuters καταγράφει συνεχιζόμενα πλήγματα και δραματικές συνθήκες διαβίωσης ανάμεσα στα ερείπια.

Αυτό είναι και το βάρος της φετινής επετείου: πίσω από τα βίντεο και τις στρατιωτικές διακηρύξεις βρίσκονται οικογένειες που πενθούν, επιζώντες που προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους και άνθρωποι που ακόμη αναζητούν ένα ασφαλές σπίτι. Για εκείνους, η 7η Οκτωβρίου και ο πόλεμος που ακολούθησε παραμένουν καθημερινό βίωμα.