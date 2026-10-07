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Στη σύλληψη ενός άνδρα που σχεδίαζε να πουλήσει ουράνιο-238 σε αλλοδαπό έναντι του ποσού των 700.000 δολαρίων προχώρησαν οι αρχές της Γεωργίας. Την είδηση ανακοίνωσε η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας της χώρας, αποκαλύπτοντας μια σοβαρή υπόθεση παράνομης διακίνησης επικίνδυνου πυρηνικού υλικού.

Ο συλληφθείς, Γεωργιανός πολίτης, αντιμετωπίζει πλέον βαρύτατες κατηγορίες για παράνομη κατοχή και εμπορία πυρηνικών ουσιών, αντιμετωπίζοντας ποινή κάθειρξης που φτάνει έως και τα 10 έτη.

Στη δημοσιότητα δόθηκε μάλιστα και σχετικό βίντεο από την επιχείρηση, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που πάνοπλοι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας ανασύρουν τον ύποπτο από ένα λευκό επιβατικό αυτοκίνητο και του φορούν χειροπέδες στο έδαφος.

Το οπτικό υλικό δείχνει επίσης πράκτορες να ελέγχουν δύο μικρά δοχεία στο πορτμπαγκάζ του οχήματος με χειροκίνητο ανιχνευτή ακτινοβολίας. Ένα από αυτά φαινόταν να περιέχει ανοιχτόχρωμη σκόνη. Δείτε το βίντεο:

Το ουράνιο-238 είναι το πιο κοινό ισότοπο του ουρανίου και, αν και ραδιενεργό, συνήθως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Η ασφάλεια των πυρηνικών υλικών αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, της οποίας η Γεωργία αποτελούσε τμήμα.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί πολυάριθμα σοβαρά περιστατικά που αφορούν το παράνομο εμπόριο πυρηνικών υλικών στη Γεωργία.

Τον Φεβρουάριο, η Γεωργία συνέλαβε δύο άτομα που επιχείρησαν να αγοράσουν ουράνιο αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ποσότητα ενός ραδιενεργού ισοτόπου που χρησιμοποιείται σε προγράμματα δοκιμών πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.