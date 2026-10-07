Τα F-35, τα νέα αμερικανικά όπλα που ζητά η Ελλάδα και τα ενεργειακά είναι τα τρία σημεία που ξεχωρίζουν στην τουρκική κάλυψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, με την Aydınlık να συνδέει ευθέως την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας με τον περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας.

Η τουρκική εφημερίδα Aydınlık δίνει μάλιστα έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τίτλο στο σημερινό δημοσίευμά της: «Η συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας ενισχύεται έναντι της Τουρκίας». Στο υπότιτλο αναφέρει ότι στις επαφές του Ρούμπιο στην Αθήνα τα εξοπλιστικά πακέτα και ο ενεργειακός διάδρομος βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει, με τον αμερικανικής στήριξης Κάθετο Διάδρομο, να μειώσει την περιφερειακή ενεργειακή βαρύτητα της Τουρκίας.

Η Aydınlık αναφέρεται στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας, με την άμυνα, την ενέργεια και την Ανατολική Μεσόγειο να αποτελούν βασικά θέματα των συνομιλιών. Καταγράφει παράλληλα τη δήλωση του Ρούμπιο πριν από την επίσκεψή του ότι η Ελλάδα είναι «πολύ σημαντικός σύμμαχος», καθώς και την αναφορά του στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία και στους οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Νέα όπλα για τα ελληνικά F-35

Στο εξοπλιστικό σκέλος, η Aydınlık δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα F-35 που πρόκειται να αποκτήσει η Ελλάδα και στα όπλα που επιδιώκει να εξασφαλίσει για τα αεροσκάφη της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αθήνα ζητά την έγκριση των πυραύλων αέρος-αέρος AIM-9X Block II και AIM-120D AMRAAM, ενώ στις απαιτήσεις της περιλαμβάνεται και ο πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς AGM-158 JASSM-ER. Η τουρκική εφημερίδα επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος δεν έχει μέχρι σήμερα παραχωρηθεί από την Ουάσινγκτον στην Ελλάδα.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσει την προσπάθεια της Αθήνας να αξιοποιήσει το πρόγραμμα του Πενταγώνου για πλεονάζον στρατιωτικό υλικό και να αποκτήσει τροχοφόρα τεθωρακισμένα Stryker. Η Aydınlık συνδέει τα νέα αιτήματα με την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 σε επίπεδο Viper και τα εξετάζει υπό το πρίσμα της ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο.

Η απουσία της Άγκυρας από το ταξίδι του Ρούμπιο

Ένα ακόμη στοιχείο που παρακολουθούν τα τουρκικά ΜΜΕ είναι ότι ο Ρούμπιο βρίσκεται στην Αθήνα χωρίς να περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ταξίδι του στάση στην Άγκυρα. Η απουσία της τουρκικής πρωτεύουσας από το πρόγραμμα έχει καταγραφεί ήδη πριν από την άφιξη του Αμερικανού υπουργού στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η κάλυψη στην Τουρκία δεν κινείται σε μία μόνο κατεύθυνση. Η Cumhuriyet έδωσε έμφαση στις διαδηλώσεις στην Αθήνα και στα μέτρα ασφαλείας γύρω από την αμερικανική πρεσβεία, ενώ άλλα μέσα επικεντρώθηκαν στην αμυντική συνεργασία, τα F-35 και την ενεργειακή ατζέντα.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα καλύπτεται έτσι από την Τουρκία μέσα από διαφορετικές οπτικές. Η Aydınlık επιλέγει να συνδέσει εξοπλισμούς και ενέργεια, η Cumhuriyet τις διαδηλώσεις και την αμερικανική παρουσία, ενώ άλλα τουρκικά μέσα εστιάζουν στις εξελίξεις γύρω από τα F-35 και την ισορροπία Ελλάδας – Τουρκίας.

A Haber και TRHaber ανεβάζουν τους τόνους

Πιο έντονη είναι η προσέγγιση του A Haber, το οποίο σε δημοσίευμά του κάνει λόγο για δήθεν «μεγάλο σοκ» που αντιμετώπισε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, αναφερόμενο στις αντιδράσεις και σε δήθεν «έκρηξη οργής» των διαδηλωτών. Σε άλλο ρεπορτάζ του εστιάζει στην άμυνα, την ενέργεια και στα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, παρουσιάζοντας δύο διαφορετικές εικόνες από την επίσκεψη: από τη μία, την Αθήνα να επιδιώκει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής συνεργασίας και, από την άλλη, διαδηλωτές να αντιδρούν στην αμερικανική και ισραηλινή πολιτική.

Ακόμη πιο καθαρά επιχειρεί να παρουσιάσει την επίσκεψη από την τουρκική οπτική το TRHaber, με τίτλο «Πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, παραδοχή από τον ελληνικό Τύπο για την Τουρκία: Δυσκολεύει η κίνηση απέναντι στην Άγκυρα». Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Αθήνα επιδιώκει να αξιοποιήσει την παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών ως εργαλείο εξισορρόπησης απέναντι στην Τουρκία, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι σχέσεις της Άγκυρας με σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες και η ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας δυσκολεύουν αυτή την προσπάθεια. Με αυτόν τον τρόπο, το TRHaber παρουσιάζει την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και ως προσπάθεια της ελληνικής πλευράς να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Άγκυρα.