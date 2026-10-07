Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που έζησε ο 53χρονος δήμαρχος του Σεν Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιόκο. Ο τοπικός αξιωματούχος βρέθηκε στο στόχαστρο των δυνάμεων καταστολής, δεχόμενος δακρυγόνα στα μάτια, την ώρα που προσπαθούσε να προστατέψει διαδηλωτές μαθητές στο Παρίσι. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 6 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε ολόκληρη τη Γαλλία.



Οι μαθητικές διαμαρτυρίες ξέσπασαν λόγω της υποχρηματοδότησης των δημόσιων σχολείων, με τους μαθητές να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες στα ιδρύματα. Ο Μπαγκαγιοκό, στέλεχος του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), βρέθηκε στην πρώτη γραμμή.



Όταν η αστυνομία έκανε χρήση χημικών, ο ίδιος στάθηκε ανάμεσα στους αστυνομικούς και το πλήθος. Λίγο αργότερα, εθελοντές του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες ρίχνοντάς του φυσιολογικό ορό στα μάτια για να ανακουφιστεί από τους ερεθισμούς.



Ο δήμαρχος ζήτησε αμέσως την αποκλιμάκωση της έντασης, προειδοποιώντας ότι η ισχυρή αστυνομική παρουσία επιδεινώνει την κατάσταση. Παράλληλα, κάλεσε τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ να ξεκινήσουν άμεσα διάλογο με τις μαθητικές οργανώσεις.



Ο Μπαγκαγιοκό έχει μετατραπεί σε κεντρική μορφή του αμυντικού αγώνα των μαθητών, στηρίζοντας ανοιχτά τα αιτήματά τους για την αντιμετώπιση των υπεράριθμων τάξεων και των ελλείψεων σε καθηγητές.

The mayor of the Paris suburb of Saint-Denis, Bally Bagayoko, became the subject of a viral video after he stepped between police special forces and protesting students in Paris, spreading his arms and shouting demands for the police to stop. According to him, he was "where he should be, as a mayor – next to our young people." — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 7, 2026

Η στάση του αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των γαλλικών αρχών. Στελέχη της αστυνομίας τον κατηγόρησαν για υποκίνηση επεισοδίων, ενώ υποβλήθηκε αναφορά στην εισαγγελία.



Αφορμή στάθηκαν πλάνα που τον έδειχναν κοντά σε φλεγόμενο κάδο έξω από σχολείο. Ο ίδιος απάντησε μέσα από το προσωπικό του λογαριασμό στο X:

Contrairement aux accusations qui circulent, je n’ai évidemment ni allumé ni encouragé de feu de poubelle. Ces accusations sont grotesques et montrent la volonté de nuire à l’image du mouvement lycéen en cours. J’ai au contraire tenté de l’éteindre pour assurer la sécurité des jeunes présents et permettre une intervention rapide des pompiers. C’est ce que ferait tout élu de la République présent pour soutenir les jeunes mobilisés. Sur place, mon message aux lycéens a été clair : ne pas céder aux provocations, ne pas se mettre en danger et poursuivre leur mobilisation pacifiquement. Mais ce bruit de fond, largement relayé par l’extrême droite et ses réseaux, ne doit pas faire oublier l’essentiel : les jeunes de Saint-Denis – Pierrefitte se mobilisent pour leurs conditions d’étude et leur avenir. Leurs revendications doivent être entendues et recevoir des réponses politiques. Pas de la répression massive à grand renfort de gaz lacrymogène. — Bally Bagayoko (@BallyBagayoko) September 28, 2026

Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, εξηγώντας ότι το βίντεο ήταν μονταρισμένο και πως ο ίδιος προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά για να προστατεύσει τους μαθητές, ισχυρισμός που επιβεβαιώθηκε και από αυτόπτη μάρτυρα.



Την Τρίτη, ο Γάλλος δήμαρχος βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό των διαδηλωτών στο Παρίσι, καταλήγοντας για δεύτερη φορά να δεχθεί τα δακρυγόνα της αστυνομίας.