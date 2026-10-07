Νέες πιέσεις προς τη Μόσχα για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τον θάνατο μέλους του εργαστηρίου του Ινστιτούτου Πανώλης στο Ιρκούτσκ ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ευρωπαϊκές αρχές ζητούν από τη Ρωσία «ταχεία και διαφανή» πληροφόρηση για το περιστατικό που σημειώθηκε στη Σιβηρία.

Η Εύα Χερντσιρόβα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι η ΕΕ έχει ήδη απευθύνει σχετικό αίτημα προς τις ρωσικές αρχές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν αξιόπιστα στοιχεία για την υπόθεση.

«Καλέσαμε την Ρωσία να δώσει ταχείες και διαφανείς πληροφορίες για το περιστατικό αυτό που συνέβη σε εργαστήριο της Σιβηρίας, διότι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε αξιόπιστα επιδημιολογικά και μικροβιολογικά στοιχεία», δήλωσε η Εύα Χερντσιρόβα, η οποία διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί «την κατάσταση από πολύ κοντά».

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο απορρίπτει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί διεθνώς και υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος των πληροφοριών που έχουν δημοσιευτεί σχετικά με το περιστατικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στα αιτήματα για διαφάνεια από τον ΠΟΥ, τις ΗΠΑ και πλέον την ΕΕ, η ρωσική πλευρά απαντά πως η «μεγάλη πλειονότητα» των πληροφοριών που μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης είναι «ψευδείς».

Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ζήτησε σήμερα περισσότερες διευκρινίσεις αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για την ύπαρξη και δεύτερου περιστατικού πνευμονίας άγνωστης αιτίας στο εργαστήριο του Ιρκούτσκ.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιμένει πως για την υπόθεση πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστες μόνο οι επίσημες ενημερώσεις της Rospotrebnadzor, της ρωσικής κρατικής υπηρεσίας υγείας.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ακόμη ότι δεν έχει λάβει ενημέρωση για οποιοδήποτε αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη Ρωσία για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιστατικό. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι έχει ήδη ενημερώσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, ο Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε ότι μια τέτοια επικοινωνία «δεν αποτελεί αντικείμενο συνομιλιών προς το παρόν».