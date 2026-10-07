Πολλαπλές κατηγορίες για κακοποίηση τουλάχιστον 14 παιδιών που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες, ορισμένα εκ των οποίων ήταν μόλις δύο μηνών, καθώς και για προσπάθεια αποτροπής μάρτυρα από το να καταθέσει, αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι στην Καλιφόρνια.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Τζ. Χόχμαν, δήλωσε ότι ο αριθμός των παιδιών που φέρεται να υπέστησαν την κακοποίηση είναι πρωτοφανής. Ο Γκουοτζούν Σουάν, 66 ετών, και η Σίλβια Ζανγκ, 39 ετών, οι οποίοι περιγράφονται από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ως ζευγάρι, συνελήφθησαν την Τρίτη στην έπαυλή τους στην Αρκάντια.

Οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι ενώπιον δικαστηρίου στην Πασαντίνα, σύμφωνα με το CBS.

Οι κατηγορίες για τα παιδιά

Ο Σουάν και η Ζανγκ κατηγορούνται ότι συνωμότησαν προκειμένου να υποβάλουν σε επανειλημμένη σωματική κακοποίηση 15 από τα 16 παιδιά που ζούσαν στο σπίτι τους. Συνολικά, 21 παιδιά είχαν απομακρυνθεί από την επιμέλειά τους πέρυσι.

Το ζευγάρι διατηρούσε δική του εταιρεία παρένθετης μητρότητας και σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, φέρεται να έκανε ψευδείς δηλώσεις σε τουλάχιστον δύο γυναίκες που έγιναν παρένθετες μητέρες. Μεταξύ άλλων, τους είχε αναφέρει ότι η Ζανγκ αντιμετώπιζε δυσκολίες στο να συλλάβει.

Μέχρι τον Μάιο του 2025, η Ζανγκ διατηρούσε υπολογιστικό φύλλο στο οποίο καταγράφονταν 21 παιδιά, μεταξύ των οποίων και παιδιά που είχαν γεννηθεί από παρένθετες μητέρες.

Η έρευνα ξεκίνησε τον ίδιο μήνα, όταν η Ζανγκ μετέφερε ένα αγόρι δύο μηνών στο νοσοκομείο με τραυματισμό στο κεφάλι. Σύμφωνα με όσα είπε στο ιατρικό προσωπικό, το βρέφος είχε πέσει από ένα κρεβάτι.

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Μίτσελ Κρεμς, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «παραποίηση της πραγματικότητας» με βάση τα στοιχεία που έχει εξετάσει, σύμφωνα με το CBS News στο Λος Άντζελες.

Οι «χώροι μάθησης» και οι κάμερες

Το προσωπικό του νοσοκομείου ενημέρωσε τις Αρχές και όταν η αστυνομία έφτασε στην κατοικία, εντόπισε τρία διαφορετικά δωμάτια που αποκαλούνταν «κέντρα μάθησης» και βρίσκονταν υπό την επίβλεψη πολλών νταντάδων. Ο Χόχμαν περιέγραψε την κατοικία ως «σπίτι του τρόμου».

Στην έπαυλη φέρεται να υπήρχαν 32 κάμερες που ενεργοποιούνταν με κίνηση. Σύμφωνα με τον Χόχμαν, το ζευγάρι τις χρησιμοποιούσε για να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι νταντάδες επέβαλλαν πειθαρχία στα παιδιά.

Σε καταγεγραμμένο υλικό φέρεται να εμφανίζονται νταντάδες να χτυπούν τα παιδιά στα οπίσθια, να τα χαστουκίζουν ή να τα χτυπούν.

Μία από τις νταντάδες, η 58χρονη Τσουνμέι Λι, κατηγορείται ότι χτύπησε το δύο μηνών βρέφος που υπέστη τον τραυματισμό στο κεφάλι, δύο ημέρες πριν αυτό μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο Κρεμς δήλωσε ότι η Λι απολύθηκε άμεσα, σύμφωνα με το CBS News στο Λος Άντζελες.

Η Λι είχε προηγουμένως κατηγορηθεί για ένα κακούργημα που αφορούσε κακοποίηση παιδιού υπό συνθήκες οι οποίες ήταν πιθανό να προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη ή θάνατο. Ο Χόχμαν ανέφερε ότι διέφευγε, ενώ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής της ύψους 105.000 δολαρίων, περίπου 88.800 λιρών.

Η έφοδος στο σπίτι και τα 21 παιδιά

Τον Ιούλιο του 2025, οι Αρχές πραγματοποίησαν για πρώτη φορά έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού, απομακρύνοντας 21 παιδιά και θέτοντάς τα υπό την κρατική προστασία.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Αρκάντια είχε αναφέρει τότε ότι τα παιδιά που βρίσκονταν στην κατοικία ήταν ηλικίας από δύο μηνών έως 13 ετών, με τα περισσότερα να είναι μεταξύ ενός και τριών ετών.

Δεκαπέντε από τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι του ζευγαριού, ενώ άλλα έξι ζούσαν σε διαφορετικό χώρο και τέθηκαν επίσης αργότερα υπό κρατική προστασία.

Ο Κρεμς υποστήριξε ότι ο πελάτης του, Γκουοτζούν Σουάν, είναι αθώος. Όπως δήλωσε στο CBS News, «στοχοποιείται επειδή ασκεί το συνταγματικό του δικαίωμα να έχει μεγάλη οικογένεια».

Τι γνώριζαν οι παρένθετες μητέρες

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι παρένθετες μητέρες προέρχονταν από διάφορες περιοχές των ΗΠΑ και ότι δεν γνώριζαν πως την ίδια περίοδο κυοφορούσαν έμβρυα για το συγκεκριμένο ζευγάρι.

Η δικηγόρος δύο από τις παρένθετες μητέρες, Μελίσα Μπρίσμαν, δήλωσε στο CBS News: «Είναι υπέροχο νέο ότι οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και ότι θα υπάρξουν συνέπειες εάν καταχράστε το σύστημα της παρένθετης μητρότητας».

Εφόσον καταδικαστεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ο Γκουοτζούν Σουάν αντιμετωπίζει μέγιστη πιθανή ποινή 17 ετών και τεσσάρων μηνών σε πολιτειακή φυλακή. Η Σίλβια Ζανγκ αντιμετωπίζει ποινή έως 11 έτη και οκτώ μήνες, ενώ η Τσουνμέι Λι έως 12 χρόνια.