Η Γαλλία αναστέλλει προσωρινά τη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης από την αστυνομία στις διαδηλώσεις μαθητών λυκείου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ, εν μέσω αυξανόμενων καταγγελιών για αστυνομική βία κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Η απόφαση ελήφθη μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 15χρονου μαθητή στην πόλη Λανς, στη βόρεια Γαλλία, τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσει το ένα του χέρι. Ο Λοράν Νουνέζ δήλωσε την Τετάρτη στο ραδιόφωνο RTL ότι διέταξε την προσωρινή διακοπή της χρήσης των συγκεκριμένων χειροβομβίδων «στο πλαίσιο του κινήματος των μαθητών λυκείου».

Ακρωτηριάστηκε το χέρι 15χρονου στη διαδήλωση

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 15χρονος και ειδικότερα δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο μαθητής είχε σηκώσει τη χειροβομβίδα ή εάν αυτή τον είχε χτυπήσει.

Οι Αρχές ανέφεραν, πάντως, ότι έως και 200 διαδηλωτές εκτόξευαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών όταν παρενέβησαν οι δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών. Ο Λοράν Νουνέζ εξήγησε ότι αποφάσισε να αναστείλει τη χρήση των χειροβομβίδων «μέχρι να γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη».

Η μητέρα του 15χρονου δήλωσε την Τετάρτη ότι το χέρι του γιου της ακρωτηριάστηκε. Μιλώντας στο BFMTV, είπε: «Η ζωή του έχει κλαπεί. Είναι ένα παιδί 15 ετών, πώς μπορούν να αντιμετωπίζονται έτσι τα παιδιά;». Η ίδια υποστήριξε ότι ο γιος της δεν προσπάθησε να σηκώσει τη χειροβομβίδα.

Εκατοντάδες τραυματίες στις μαθητικές κινητοποιήσεις

Από την έναρξη των διαδηλώσεων, τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι σε σχολεία έχουν τραυματιστεί. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται με αφορμή τις χρόνιες ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις πολυπληθείς τάξεις, τα κτίρια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και τις μεγάλες σχολικές ημέρες.

Παράλληλα, έχουν τραυματιστεί περίπου 750 αστυνομικοί. Ο Λοράν Νουνέζ αποκάλυψε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει 18 εσωτερικές αστυνομικές έρευνες για καταγγελίες περί βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Μεταξύ των περιστατικών που εξετάζονται είναι ένα συμβάν κατά το οποίο ένας νεαρός διαδηλωτής έχασε πολλά δόντια και ένα ακόμη στο οποίο ένας μαθητής έχασε την όραση από το ένα μάτι.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι οι έρευνες ανοίγουν πάντα όταν υπάρχουν καταγγελίες για μη σωστή αστυνόμευση, επέμεινε όμως ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται στις κινητοποιήσεις για να προστατεύουν τους μαθητές. Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων και συνδικάτα έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει την αστυνομία για χρήση περιττής βίας.

250.000 άνθρωποι στους δρόμους της Γαλλίας

Η απόφαση για την αναστολή της χρήσης των χειροβομβίδων ήρθε μία ημέρα μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ημέρα των κινητοποιήσεων, όταν τουλάχιστον 250.000 μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές κατέβηκαν στους δρόμους πόλεων σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Οι περισσότερες πορείες ολοκληρώθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια, ωστόσο ορισμένες, μεταξύ των οποίων και αυτή στο Παρίσι, κατέληξαν σε σποραδικούς βανδαλισμούς και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πραγματοποίησαν επιθέσεις με γκλομπ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Ο Σεμπαστιάν Λεκoρνύ αναμένεται να μιλήσει για τις κινητοποιήσεις

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκoρνύ, αναμένεται να εκφωνήσει την Τετάρτη ομιλία σχετικά με τις διαδηλώσεις, αλλά και για τη δύσκολη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της χώρας, η οποία περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στα αιτήματα των διαδηλωτών.

Ο Λεκoρνύ καταδίκασε την Τρίτη τη βία και δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, ενώ παράλληλα απέρριψε τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση έχει διατάξει «αστυνομική καταστολή» εναντίον των διαδηλωτών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, διαδηλωτές έχουν βάλει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από τα σχολεία τους, έχουν καταστρέψει στάσεις λεωφορείων και έχουν εκτοξεύσει αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών. Οι αστυνομικοί έχουν απαντήσει με γκλομπ, δακρυγόνα και ειδικά πυρομαχικά ελέγχου πλήθους.