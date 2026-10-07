Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με πυραύλους και drones με στόχο το Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει ότι τα βλήματα αναχαιτίστηκαν, την ώρα που η αντιπαράθεση με τους φιλοϊρανούς μαχητές στην Υεμένη συνεχίζεται.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας χτύπησαν το διεθνές αεροδρόμιο με πύραυλο, το πλήγμα ήταν ακριβές και προκάλεσε αναστολή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρια, αφού έκανε λόγο στη διάρκεια της νύχτας για επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση των Χούθι, το Ριάντ είχε δηλώσει ότι αναχαίτισε πύραυλο βορείως της πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο, το οποίο αποτέλεσε στόχο αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightradar24, τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εναέρια κυκλοφορία είναι συχνά, ενώ οι Χούθι έχουν προειδοποιήσει τις αεροπορικές εταιρείες ότι «οι ουρανοί της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι ασφαλείς».

Η σύγκρουση μεταξύ των Χούθι, που ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και μεγάλα τμήματα της χώρας εδώ και πάνω από 10 χρόνια, και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, που έχει τη στήριξη του Ριάντ, αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο ύστερα από χρόνια σχετικής ηρεμίας και εξελίχθηκε στο νέο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.