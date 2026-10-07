Στις 7 Οκτωβρίου 2006, η Άννα Πολιτκόφσκαγια έπεφτε νεκρή στη Μόσχα, σε μια δολοφονία που συγκλόνισε τον κόσμο της ανεξάρτητης ρωσικής δημοσιογραφίας. Είκοσι χρόνια μετά, το όνομά της εξακολουθεί να συνδέεται με την προσπάθεια αποκάλυψης των εγκλημάτων του ρωσικού στρατού και με τις προειδοποιήσεις της για την πορεία που θα ακολουθούσε η Ρωσία υπό τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η δημοσιογράφος της «Novaïa Gazeta» δολοφονήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του Ρώσου προέδρου. Βρέθηκε γαζωμένη από σφαίρες μέσα στο ασανσέρ της πολυκατοικίας όπου διέμενε στη ρωσική πρωτεύουσα, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Για τους Ρώσους αντιφρονούντες, η δολοφονία της αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία στην πορεία περιορισμού των δημοκρατικών ελευθεριών και της ενίσχυσης της εξουσίας του Κρεμλίνου, μια διαδικασία που, όπως υποστηρίζουν, είχε ξεκινήσει από την άνοδο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην εξουσία πριν από περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Η Πολιτκόφσκαγια είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρούς κινδύνους. Το 2004 είχε επιζήσει από απόπειρα δολοφονίας μέσω δηλητηρίασης. Μέχρι τον θάνατό της είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημοσιογραφικής της δουλειάς στην καταγραφή και τεκμηρίωση καταγγελιών για εγκλήματα πολέμου που, σύμφωνα με τις έρευνές της, διαπράχθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, ο οποίος άρχισε το 1999 και διήρκεσε έως το 2009.

Σε συνέντευξή της, η Πολιτκόφσκαγια είχε παρουσιάσει τον πόλεμο στην Τσετσενία ως μέσο που χρησιμοποίησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για την εδραίωση των εξουσιαστικών του επιδιώξεων, μέσα από μια σύγκρουση με πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Δύο δεκαετίες αργότερα, η Ουκρανία, από την οποία καταγόταν ο πατέρας της δημοσιογράφου, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή του 2022. Για ακόμη μία φορά, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Την ίδια στιγμή, το πολιτικό και δημοσιογραφικό περιβάλλον στη Ρωσία έχει αλλάξει δραστικά. Μετά τον περιορισμένο πλουραλισμό που χαρακτήριζε μέρος των δεκαετιών του 1990 και του 2000, οι επικριτικές φωνές έχουν σε μεγάλο βαθμό φιμωθεί, ενώ η ανεξάρτητη δημοσιογραφία αντιμετωπίζει αυστηρούς περιορισμούς.

«Ολα όσα συμβαίνουν στην Ρωσία είχαν προβλεφθεί από την Αννα Πολιτκόφσκαγια», δηλώνει ο Σεργκέι Σοκολόφ, διευθυντής της Novaïa Gazeta.

Η δημοσιογράφος, μητέρα δύο παιδιών και γνωστή για τα ασημένια μαλλιά της, είχε ασκήσει έντονη κριτική και στην πολιτική που ακολούθησε το Κρεμλίνο στην Τσετσενία μετά τη στρατιωτική ήττα των αυτονομιστών.

Με τον ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο γραφής της, είχε παρομοιάσει τον Ραμζάν Καντίροφ, τον Τσετσένο ηγέτη που υποστηρίχθηκε από το Κρεμλίνο, με «μικρό δράκο» τον οποίο η ρωσική ηγεσία έπρεπε να τροφοδοτεί διαρκώς «για να μην ξερνάει φωτιά».

«Λέγαμε ότι υπερέβαλλε»

Η δικαστική υπόθεση για τη δολοφονία της Πολιτκόφσκαγια οδήγησε το 2014 στην καταδίκη πέντε ανδρών, μεταξύ των οποίων τέσσερις Τσετσένοι, σε πολυετείς ποινές κάθειρξης. Ένας από τους καταδικασθέντες αφέθηκε ελεύθερος το 2023 με χάρη, αφού είχε συμμετάσχει στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Ωστόσο, εκείνοι που έδωσαν την εντολή για τη δολοφονία της δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Τόσο το Κρεμλίνο όσο και ο Ραμζάν Καντίροφ έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο Σεργκέι Σοκολόφ αναφέρεται στην επιμονή που χαρακτήριζε την Πολιτκόφσκαγια και θυμάται το «πείσμα» της: «Τίποτε δεν μπορούσε να την αποσπάσει από το θέμα, την ιδέα που υπερασπιζόταν (…) Και δεν υπήρχε θέση ούτε για φήμες ούτε για απλά σχόλια: δεν έγραφε παρά μόνο ό,τι είχε προσωπικά βιώσει και παρατηρήσει».

Ο ίδιος αναγνωρίζει, πάντως, ότι εκείνη την περίοδο ακόμη και άνθρωποι από το περιβάλλον της δεν αντιλαμβάνονταν πλήρως το μέγεθος της απειλής: «λέγαμε ότι υπερέβαλλε σχετικά με τους κινδύνους που διέτρεχε η δημοκρατία στην Ρωσία».

Σήμερα, οι σημαντικότεροι Ρώσοι αντιφρονούντες που είχαν καταγγείλει ανοιχτά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βρίσκονται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, νεκροί, στη φυλακή ή εκτός της χώρας. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης που ασκούν κριτική στη ρωσική κυβέρνηση έχει μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό.

Ο Σοκολόφ εκτιμά ότι το δημοσιογραφικό μοντέλο που εκπροσωπούσε η Πολιτκόφσκαγια έχει ουσιαστικά εκλείψει από τη Ρωσία: «Δεν μένουν παρά ελάχιστα δημοσιογραφικά εγχειρήματα που σε ένα πλαίσιο αμείλικτης στρατιωτικής λογοκρισίας προσπαθούν να λειτουργήσουν. Ολα τα υπόλοιπα είναι προπαγάνδα».

Η Πολιτκόφσκαγια ως παράδειγμα για μια νέα γενιά δημοσιογράφων

Παρά τις συνθήκες αυτές, μια νέα γενιά Ρώσων δημοσιογράφων συνεχίζει να εργάζεται από το εξωτερικό, αναλαμβάνοντας έρευνες που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατο να πραγματοποιηθούν μέσα στη Ρωσία.

Ένας από αυτούς είναι ο 28χρονος Εγκόρ Φεοκτίστοφ, ο οποίος συνεργάζεται με το iStories, ένα από τα σημαντικά ρωσικά μέσα ερευνητικής δημοσιογραφίας που πλέον λειτουργούν εκτός χώρας.

Για τον ίδιο, η περίπτωση της Πολιτκόφσκαγια έχει δύο διαστάσεις. Από τη μία πλευρά, αποτυπώνει τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όσοι ερευνούν ευαίσθητα ζητήματα και γράφουν για τη ρωσική εξουσία. Από την άλλη, αποτελεί παράδειγμα «γενναιότητας» για όσους συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα.

«Αντιλαμβάνομαι ότι αν εγώ δεν γράψω για ορισμένα θέματα, δεν θα το κάνει κανείς. Και θα πω πως άνθρωποι σαν την Πολιτκόφσκαγια εμπνέουν αυτό το θάρρος, αυτήν την σιγουριά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Φεοκτίστοφ στράφηκε στη δημοσιογραφία το 2023, αφού είχε εγκαταλείψει τη Ρωσία. Όπως δηλώνει, η ενασχόλησή του με το επάγγελμα αποτέλεσε για τον ίδιο έναν τρόπο να αφήσει πίσω μια περίοδο ψυχικής κατάπτωσης.

Στο πλαίσιο της δουλειάς του έχει ερευνήσει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση νεαρών Ρώσων κληρωτών που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια της ουκρανικής επίθεσης στην περιοχή του Κουρσκ το 2024. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει σειρά ερευνών σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από μονάδα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, της FSB.

Στην εξορία εργάζεται και η 37χρονη Όλγκα Τσουράκοβα, η οποία παραδίδει μαθήματα δημοσιογραφίας. Η ίδια δηλώνει «έκπληκτη» από το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νέοι άνθρωποι που επιλέγουν να ακολουθήσουν τη δημοσιογραφία, παρά τους κινδύνους που συνεπάγεται το επάγγελμα και τις περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης.

«Παρά ταύτα, άνθρωποι έρχονται και λένε: “Κάποιος πρέπει να κάνει την δουλειά” (…) Και αναφέρουν συχνά την Πολιτκόφσκαγια όταν τους ρωτάνε ποιους έχουν για πρότυπα», τονίζει.