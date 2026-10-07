Οι επιστήμονες Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2026, για «την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση».

Ο γάλλος επιστήμονας Ανρί Καγκάν (Henri Kagan) και ο ιάπωνας ομόλογός του Κένσο Σοάι (Kenso Soai) τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2026 «για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση», ανακοίνωσε σήμερα στη Στοκχόλμη η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).

«Οι ανακαλύψεις τους διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για τους χημικούς που επινοούν αντιδράσεις οι οποίες προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.