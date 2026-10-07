Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ζήτησε πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές όσον αφορά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία απροσδιόριστης αιτιολογίας.

Ο ΠΟΥ ζήτησε επίσης περαιτέρω πληροφορίες για να αποσαφηνιστούν η αιτία της σοβαρής πνευμονίας και ο παθογόνος παράγοντας που προκάλεσε μέτρα δημόσιας υγείας, όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει χθες ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ οιουδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο ινστιτούτου κατά της πανώλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα.

Τι είναι η πνευμονική πανώλη

Η πανώλη, η οποία έγινε γνωστή ως Μαύρος Θάνατος όταν σάρωσε την Ευρώπη τον 14ο αιώνα, είναι λοιμώδης ασθένεια που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis, γνωστό και ως Y. pestis. Το βακτήριο μεταφέρεται από μικρά θηλαστικά και συνήθως μεταδίδεται μέσω των ψύλλων που τρέφονται από αυτά.

Οι ψύλλοι μπορούν να μεταδώσουν το Y. pestis στον άνθρωπο και σε άλλα μεγαλύτερα θηλαστικά.

Υπάρχουν τρεις μορφές πανώλης: η βουβωνική, η σηψαιμική και η πνευμονική.

Η βουβωνική πανώλη είναι η συχνότερη μορφή και προκαλεί βουβώνες, δηλαδή επώδυνους και φλεγμονώδεις λεμφαδένες κοντά στο σημείο του τσιμπήματος από ψύλλο. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως τρεις έως επτά ημέρες μετά τη μόλυνση και μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο και έντονη εξάντληση.

Η σηψαιμική πανώλη εμφανίζεται όταν μια λοίμωξη από βουβωνική πανώλη δεν αντιμετωπιστεί και εξαπλωθεί στην κυκλοφορία του αίματος και σε άλλα σημεία του σώματος. Μπορεί να προκαλέσει εμετούς, διάρροια, πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια και σηπτικό σοκ.

Η πνευμονική πανώλη εμφανίζεται όταν το Y. pestis προσβάλλει τους πνεύμονες, γεγονός που την καθιστά πολύ επικίνδυνη, καθώς μπορεί στη συνέχεια να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αερομεταφερόμενων σταγονιδίων.

Τα συμπτώματα, μεταξύ των οποίων ο υψηλός πυρετός, ο βήχας, η αιμόπτυση και η δυσκολία στην αναπνοή, μπορούν να εμφανιστούν μέσα σε μία έως τρεις ημέρες από την εισπνοή του βακτηρίου. Η νόσος μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, εάν δεν αντιμετωπιστεί.

Πόσο θανατηφόρα είναι η πανώλη

Η πανώλη αντιμετωπίζεται εύκολα με αντιβιοτικά, τα οποία δεν υπήρχαν την εποχή του Μαύρου Θανάτου, όπως δήλωσε στο CBC News ο δρ Μάλικ Γκιμπάνι, κλινικός αναπληρωτής καθηγητής στο Imperial College του Λονδίνου.

Ωστόσο, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν από την ασθένεια, αν και αυτό συμβαίνει συνήθως σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, συχνά λόγω συνθηκών που ευνοούν την παρουσία τρωκτικών ή επειδή οι περιοχές αυτές είναι απομακρυσμένες.

Μεταξύ 2019 και 2025, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέγραψε 3.847 ύποπτα κρούσματα και 423 θανάτους σε 10 χώρες. Τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά καταγράφηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Μαδαγασκάρη.

Το 2017, επιδημία πνευμονικής πανώλης στη Μαδαγασκάρη επηρέασε περισσότερους από 2.400 ανθρώπους και προκάλεσε τον θάνατο 209 ανθρώπων.

Ο Γκιμπάνι σημειώνει, ωστόσο, ότι κρούσματα πανώλης μπορούν να εμφανιστούν και σε άλλα σημεία του κόσμου, μεταξύ άλλων σε περιοχές της Ρωσίας, στη Νότια Αμερική και σε τμήματα των δυτικών ΗΠΑ.

Η Σιβηρία ήταν η περιοχή όπου καταγράφηκε η πρώτη γνωστή προϊστορική επιδημία πανώλης μεταξύ ανθρώπων.

Υπάρχει λόγος ανησυχίας;

Παρότι πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, η πιθανή επιδημία δεν μοιάζει με την πανδημία COVID-19, καθώς η πανώλη είναι «ένα πολύ διαφορετικό παθογόνο», δήλωσε η Άντζελα Ράσμουσεν, ιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σασκάτσουαν.

Όπως εξήγησε, ακόμη και πριν εμφανίσουν συμπτώματα, οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό που προκαλεί την COVID-19 «αποβάλλουν συνεχώς» τον ιό, γεγονός που συνέβαλε στην εξάπλωσή του.

«Δεν πρόκειται να κυκλοφορείς αισθανόμενος απολύτως καλά, αποβάλλοντας παντού Yersinia pestis για να το εισπνεύσουν όλοι οι άλλοι», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, μεγαλύτερη ανησυχία θα πρέπει να προκαλεί η επαφή με ένα μολυσμένο τρωκτικό παρά το ενδεχόμενο μόλυνσης από ένα εργαστήριο στη Σιβηρία.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι η Σιπίλοβα πέθανε από πνευμονική πανώλη, ο Γκιμπάνι υπογραμμίζει ότι η ταχεία αντίδραση είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της μετάδοσης σε οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την ιχνηλάτηση επαφών και τη χορήγηση αντιβιοτικών σε ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί και να θεωρούνται σε κίνδυνο.