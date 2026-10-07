Το κοινοβούλιο του Κοσόβου εξέλεξε την οικονομολόγο Τζαστίνα Σιρόκα Πούλα πρόεδρο της χώρας, αποφεύγοντας έτσι μια ακόμη πρόωρη εκλογική αναμέτρηση σε μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης.

Η Σιρόκα Πούλα έλαβε 81 ψήφους, μία παραπάνω από όσες χρειαζόταν, στο κοινοβούλιο των 120 εδρών, σήμερα τα ξημερώματα.

Η αποτυχία εκλογής νέου προέδρου θα πυροδοτούσε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη βαλκανική αυτή χώρα, όπως συνέβη τον Ιούνιο.

«Αυτή η εντολή δεν ανήκει μόνο σε ένα άτομο. Ανήκει στους πολίτες μας … Θα είμαι πρόεδρος όλων των πολιτών», δήλωσε η Σιρόκα Πούλα μετά την ψηφοφορία όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters και το AFP.

Η εκλογή της Σιρόκα Πούλα έπεται μιας συμφωνίας ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα Vetevendosje του πρωθυπουργού Άλμπι Κούρτι και στο αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσόβου για τον περιορισμό των εξουσιών του δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στο Κόσοβο, που εδρεύει στη Χάγη.

Τη Δευτέρα η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές που απαιτούσαν την έγκριση των αλλαγών.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι ποινές του δικαστηρίου της Χάγης είναι πολύ αυστηρές.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, το δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι και τρεις άλλους σε συνολικά 81 χρόνια κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της βίαιης απόσχισης της περιοχής από τη Σερβία τα χρόνια του 1990.

Ο πρόεδρος έχει κυρίως εθιμοτυπικό ρόλο στο Κόσοβο, αλλά έχει υπάρξει πηγή πολιτικής αστάθειας επειδή για την εκλογή του απαιτείται κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων και τα κόμματα έχουν διαφωνήσει στο πρόσωπο του υποψήφιου.

Η Σιρόκα Πούλα, γεννημένη το 1953, είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών του Κοσόβου και καθηγήτρια Οικονομικών, η οποία διετέλεσε υπουργός Οικονομικών από το 2008 ως το 2011.